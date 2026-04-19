Дмитро Глуховський про майбутнє Metro: чому нові проєкти — це більше, ніж просто ігри / Insider Gaming

Творець всесвіту “Метро” Дмитро Глуховський знову змусив ігрову спільноту замислитися над майбутнім популярної франшизи. В останньому інтерв’ю письменник поділився думками, які виходять за рамки звичного обговорення графіки чи механік.





Глуховський переконаний, що нові проєкти серії вже не можна називати просто “іграми”. На його думку, цей термін занадто вузький для того емоційного досвіду, який зараз намагаються створити розробники.

Письменник бере активну участь у написанні сценаріїв для обох проєктів. Він наголошує, що інтерактивність для нього завжди була лише інструментом. Головним залишається наратив, який дозволяє гравцеві буквально “прожити” історію зсередини.

Глуховський вважає, що сучасні технології стирають межі між літературою, великим кіно та геймінгом. Коли людина опиняється в цифрових тунелях, відчуває дефіцит кисню та тиск клаустрофобії, це стає персональним досвідом, а не просто розвагою.





Особливі похвали автор покладає на віртуальну реальність. Metro Awakening випустили саме для VR-шоломів, що викликало хвилю суперечок серед шанувальників. Проте Глуховський вважає це рішення ідеальним для серії.

Він прагне, щоб користувач відчув вагу кожного кроку та реальний страх перед темрявою. На його думку, саме такий формат найкраще передає дух його романів, де кожна випущена куля має свою ціну.

Щодо повноцінної четвертої частини, то тут письменник дотримується режиму секретності. Після того, як Артем та його група залишили Москву в Metro Exodus, світ гри значно розширився. Це створило нові виклики для сценаристів.

Тепер розробникам потрібно зберегти фірмову атмосферу безвиході, навіть коли дія відбувається на відкритих просторах. Глуховський натякає, що сюжетні повороти в новій грі зможуть здивувати навіть тих, хто знає всі книги назубок.

Багато експертів сприймають таку риторику як спробу підняти статус ігор до рівня високого мистецтва. Хоча ігровій індустрії часто закидають вторинність, Metro завжди виділялася своєю глибокою літературною основою.

Позиція письменника виглядає цілком логічною. Він намагається захистити свій всесвіт від перетворення на звичайний конвеєрний бойовик. Для нього важливо, щоб гравець не просто стріляв, а співпереживав героям та відчував моральну вагу своїх рішень.

Успіх нових частин залежатиме від того, чи зможуть у 4A Games поєднати вимоги ринку з баченням автора. Геймерам потрібен драйв, а Глуховському емоційний відгук.

Якщо цей симбіоз спрацює, ми отримаємо не просто черговий реліз у Steam, а подію, яка змусить знову обговорювати межі цифрового мистецтва.

Поки що ми маємо лише короткі анонси та натяки. Проте вже зрозуміло: під керівництвом Глуховського серія Metro продовжує еволюціонувати, ігноруючи стандартні шаблони індустрії.

Для фанатів це означає одне: на них чекає щось набагато глибше, ніж просто чергова порція перестрілок з мутантами в темних коридорах.





Джерело: Insider Gaming