Перший погляд на Metro 2039: 4A Games робить гру ще похмурішою

Розробники з української студії 4A Games поділилися першими деталями та концептами наступної частини культової франшизи — “Metro 2039”. Проєкт обіцяє стати найбільш серйозним та бентежним у серії.





За словами журналістів, які отримали можливість ознайомитися з ранніми матеріалами, автори свідомо “викрутили темряву на максимум”. Атмосфера гри стала значно важчою, що безпосередньо пов’язано з досвідом, який команда переживає в реальному житті.

Війна в Україні наклала глибокий відбиток на творче бачення розробників. У “Metro 2039” відчуття клаустрофобії, постійної загрози та обмеженості ресурсів виходить на новий рівень, трансформуючи гру в безкомпромісний хоррор на виживання.





Технічно гра базується на оновленому рушії 4A Engine, який дозволяє досягти неймовірного рівня деталізації освітлення. Тіні та гра світла тепер відіграють ключову роль не лише у візуальному сприйнятті, а й безпосередньо в ігрових механіках прихованості.

Попри загальну похмурість, розробники наголошують, що в центрі сюжету залишається людина та її здатність зберігати надію навіть у найтемніші часи. Історія зосередиться на складних моральних виборах та наслідках дій гравця в умовах зруйнованого світу.

4A Games продовжує працювати над проєктом, попри складні умови. Студія прагне створити гру, яка не лише розважатиме, а й нестиме в собі глибокий емоційний підтекст, зрозумілий кожному, хто стикався з викликами сучасності.

Дата релізу поки не оголошена, проте вже зараз зрозуміло, що “Metro 2039” стане знаковою подією для індустрії. Шанувальники серії можуть очікувати повернення до витоків із посиленим акцентом на реалізмі та атмосфері підземного виживання.

Джерело: Engadget