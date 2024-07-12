Метро на Виноградар будуватиме компанія, що займалась «Великим Будівництвом»

Багатостраждальний проєкт метро на Виноградар має всі шанси отримати друге дихання та зрештою вийти на фінішну пряму. Надію на це дає результат нового тендеру, який виграла група компаній «Автострада». Про це розповів власник групи компаній Максим Шкіль.

Що цікаво, «Автострада» планує розпочати роботи, не очікуючи на аванс.

«Роботи почнемо без авансів, за рахунок власник обігових коштів», ─ заявив Максим Шкіль.

Поки що не повідомляється, коли можна очікувати на запуск метро на Виноградар. Перш за все новому підряднику необхідно провести детальний аналіз стану виконання робіт, над якими працювали попередні організації. Далі необхідно порівняти фактично виконані обсяги робіт і ті, які потрібно виконати відповідно до існуючих проєктних рішень. Після цього необхідно провести коригування проєкту в частині обсягів, виду робіт та їх вартості.

«Для цього в Автострада є власний проєктний інститут з окремим підрозділом підземного будівництва, в якому працівники мають значний досвід проєктування метро. Відповідно цей етап робіт розпочнемо негайно», ─ додав Максим Шкіль.

Розпочати сам будівельний процес планується «в найближчі місяці». В планах ─ облаштувати 9 будівельних дільниць, на яких організують цілодобову роботу. «Автострада» має намір як залучати власних працівників, так і навчати нових спеціалістів у сфері будівництва метро. Загалом планується задіяти понад 4000 працівників.

«В сьогоднішніх реаліях забезпечити такий підхід з перших днів є неможливо, оскільки за останні 10 років галузь будівництва метро практично втрачена. З перших днів Автострада задіє своїх працівників, паралельно з цим, щоб вийти на максимальні графіки будівництва, буде проведено набір та навчання персонала, фактично будемо відроджувати галузь метробудування», ─ йдеться в повідомленні Максима Шкіля.

Зазначається, що фактичні темпи будівництва залежатимуть від фінансування робіт з боку держави. Якщо з цим проблем не буде, то вже у 2025 році «Автострада» планує вийти на повний темп роботи в цілодобовому режимі по всім ділянкам будівництва.

Група компаній «Автострада» має намір інвестувати в проєкт будівництва метро на Виноградар понад $50 млн. В найближчий місяць буде законтрактоване обладнання, необхідне для будівництва, на суму понад $30 млн. Ще приблизно 1 млрд грн власних та кредитних коштів планується залучити на випадок затримки фінансування з боку замовника.

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«Це дозволить покривати короткі касові розриви та продовжувати роботи», ─ наголосив Максим Шкіль.

На завершення будівництва метро на Виноградар планується витратити 13,79 млрд грн.

«Автострада» входила у число найбільших підрядників Укравтодору в рамках президентської програми «Велике будівництво».

КМУ ще у 2018 році виділив 2,5 млрд грн на будівництво метро на Виноградар. Планувалося, що дві нові станції відкриють до кінця 2021 року. Та не так склалося, як гадалося. Проєкт забуксував, а згодом з’ясувалося, що генпідрядник «Київметробуд» поклав гроші в банк замість фінансування будівництва.