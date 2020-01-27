Виталий Кличко: «Строительство метро на Виноградарь идет по графику, обе станции будут открыты до конца 2021 года»
Две недели назад представитель ПАО «Киевметрострой» заявил, что сроки завершения строительства метро на Виноградарь переносятся на год. На выходных мэр Киева Виталий Кличко проинспектировал объект и рассказал, что строительство двух новых станций «Мостицкой» и «Проспект Правды» идет по графику.
В частности, уже готов входной туннель для следующего этапа работ на станции «Мостицкая».
«Мы находимся на строительной площадке на станции «Мостицкая» на глубине 20 метров. И вы видите, какой объем работ здесь выполнен. В последнее время было много спекуляций, якобы работы застопорились, якобы станции не откроют в установленные сроки.
Представитель «Киевметростроя» сейчас заверил, что все работы идут по графику. Город выполняет все свои обязательства. И наша задача перед киевлянами — до конца 2021 года открыть две новые станции метро на Виноградарь», — подчеркнул Виталий Кличко в комментарии журналистам.
Он напомнил, что еще в ноябре рядом с будущей станцией «Мостицкая» была только расчищена строительная площадка. На сегодняшний день здесь практически подготовлена инфраструктура для мероприятия тоннелепроходческого щита, с помощью которого будет пройден участок от станции «Сырец» до станции «Мостицкая» для строительства тоннеля между станциями. Следующий этап — сбор тоннелепроходческого щита, после чего через несколько месяцев начнутся работы под землей для разработки тоннеля в направлении станции «Сырец». Также продолжаются работы, осуществляемые открытым способом.
Продолжаются активные работы по разработке котлована от «Мостицкой» до «Проспекта правды». Тоннель на этом участке будет двухъярусным, в отличие от всех других станций метрополитена. Такая конструкция связана с особенностями инфраструктуры района. Мэр Киева объяснил, что работы на участке от «Сырца» до «Мостицкой» ведутся закрытым способом — под землей. А на участке от «Мостицкой» до «Проспекта правды» — открытым способом. Также уже смонтирован вентиляционный тоннель ближе к станции «Проспект правды», который будет обслуживать эти две новых станции.
«Сейчас идет технологический процесс. В середине февраля на строительную площадку привезут тоннелепроходческий щит. Сбор щита продлится около месяца. В апреле начнем работы по разработке тоннеля под землей от «Мостицкой» до «Сырца», — рассказал заместитель генерального директора ОАО «Киевметрострой» Юрий Золотарев.
Представитель «Киевметростроя» заверил, что компания получает финансирование от города в полном объеме и делает все, чтобы в декабре 2021 года две новых станции на Виноградарь были открыты. Также городской голова отметил, что несмотря на информацию о внутреннем корпоративном конфликте в ПАО «Киевметрострой», город делает все необходимое, чтобы чьи-то бизнес-интересы не повлияли на затягивание строительства двух новых станций на Виноградарь.
Напомним, что стоимость строительства двух новых станций столичного метро составит около 6 млрд грн, из них город уже выделил 4 млрд грн. Длина участка метро для двух новых станций составит 3,7 километров. Планируется, что две новые станции метро будут перевозить свыше 90 тыс. пассажиров в сутки.
Источник: КГГА
- В конце 2017 года «Киевметропроект» показал, как будут выглядеть станции метро на Виноградарь. Тогда планировалось, что две новые станции на Сырецко-Печерской линии будут открыты уже к концу 2019 года, после чего начнется продление Святошинско-Броварской линии в сторону Новобеличей.
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- Планировалось, что строительство ветки метро, которая соединит станцию «Сырец» и массив Виноградарь, стартует ещё в конце 2017 года.
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- Но даже осенью 2018 года этот вопрос был далёк от решения, так как КП «Киевский метрополитен» отменило первый тендер и обьявило второй. И лишь в ноябре 2018 года тендер успешно завершился. Победителем в нём оказался тот же участник, что и в предыдущем тендере - ПАО «Киевметрострой».
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- В декабре 2018 года Кабинет министров Украины выделил 2,5 млрд грн на строительство метро на Виноградарь.