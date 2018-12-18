КМУ выделил 2,5 млрд грн на строительство метро на Виноградарь
Кабинет министров Украины выделил 2,5 млрд грн на строительство метро на Виноградарь. Об этом в сервисе микроблогов Twitter заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.
Метро на Виноградар у Києві. Уряд ухвалює рішення про виділення 2,5 млрд грн на будівництво лінії метрополітену від станції «Сирець» на житловий масив #Виноградар. #Метро @kmda_official
— Volodymyr Groysman (@VGroysman) 18 декабря 2018 г.
В ходе заседания правительства 18 декабря было принято соответствующее решение. Планируется, что указанные средства будут выделены в рамках программ инфраструктурного развития регионов.
«Сегодня мы примем решение о строительстве: 2,5 миллиарда гривен правительственной поддержки будут направлены на метро на Виноградарь», — заявил Владимир Гройсман.
Напомним, в ноябре успешно завершился тендер по строительству метро на Виноградарь. Его победителем стало публичное акционерное общество «Киевметрострой», которое согласилось построить несколько станций метро Сырецко-Печерской ветки за 5,98 млрд грн.
В рамках первой очереди работ планируется построить участок протяжённостью около 4 км и две станции: «Мостицкая» и «Проспект Правды». Проектом также предусмотрено строительство ответвления в сторону станции «Виноградарь» для дальнейшего продолжения линии.
Источник: Twitter
- В конце прошлого года «Киевметропроект» показал, как будут выглядеть станции метро на Виноградарь. Тогда планировалось, что две новые станции на Сырецко-Печерской линии будут открыты уже к концу 2019 года, после чего начнется продление Святошинско-Броварской линии в сторону Новобеличей. Но учитывая задержки с началом строительства, вряд ли удастся завершить проект до конца 2019 года.
- Планировалось, что строительство ветки метро, которая соединит станцию «Сырец» и массив Виноградарь, стартует ещё в конце 2017 года.
- Но даже осенью 2018 года этот вопрос был далёк от решения, так как КП «Киевский метрополитен» отменило первый тендер и обьявило второй. И лишь в ноябре 2018 года тендер успешно завершился. Победителем в нём оказался тот же участник, что и в предыдущем тендере — ПАО «Киевметрострой».