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КМУ выделил 2,5 млрд грн на строительство метро на Виноградарь
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КМУ выделил 2,5 млрд грн на строительство метро на Виноградарь

КМУ выделил 2,5 млрд грн на строительство метро на Виноградарь

Кабинет министров Украины выделил 2,5 млрд грн на строительство метро на Виноградарь. Об этом в сервисе микроблогов Twitter заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

В ходе заседания правительства 18 декабря было принято соответствующее решение. Планируется, что указанные средства будут выделены в рамках программ инфраструктурного развития регионов.

«Сегодня мы примем решение о строительстве: 2,5 миллиарда гривен правительственной поддержки будут направлены на метро на Виноградарь», — заявил Владимир Гройсман.

Напомним, в ноябре успешно завершился тендер по строительству метро на Виноградарь. Его победителем стало публичное акционерное общество «Киевметрострой», которое согласилось построить несколько станций метро Сырецко-Печерской ветки за 5,98 млрд грн.

В рамках первой очереди работ планируется построить участок протяжённостью около 4 км и две станции: «Мостицкая» и «Проспект Правды». Проектом также предусмотрено строительство ответвления в сторону станции «Виноградарь» для дальнейшего продолжения линии.

Источник: Twitter

  • В конце прошлого года «Киевметропроект» показал, как будут выглядеть станции метро на Виноградарь. Тогда планировалось, что две новые станции на Сырецко-Печерской линии будут открыты уже к концу 2019 года, после чего начнется продление Святошинско-Броварской линии в сторону Новобеличей. Но учитывая задержки с началом строительства, вряд ли удастся завершить проект до конца 2019 года.
  • Планировалось, что строительство ветки метро, которая соединит станцию «Сырец» и массив Виноградарь, стартует ещё в конце 2017 года.
  • Но даже осенью 2018 года этот вопрос был далёк от решения, так как КП «Киевский метрополитен» отменило первый тендер и обьявило второй. И лишь в ноябре 2018 года тендер успешно завершился. Победителем в нём оказался тот же участник, что и в предыдущем тендере — ПАО «Киевметрострой».
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