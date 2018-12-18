КМУ выделил 2,5 млрд грн на строительство метро на Виноградарь

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Кабинет министров Украины выделил 2,5 млрд грн на строительство метро на Виноградарь. Об этом в сервисе микроблогов Twitter заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

Метро на Виноградар у Києві. Уряд ухвалює рішення про виділення 2,5 млрд грн на будівництво лінії метрополітену від станції «Сирець» на житловий масив #Виноградар. #Метро @kmda_official — Volodymyr Groysman (@VGroysman) 18 декабря 2018 г.

В ходе заседания правительства 18 декабря было принято соответствующее решение. Планируется, что указанные средства будут выделены в рамках программ инфраструктурного развития регионов.

«Сегодня мы примем решение о строительстве: 2,5 миллиарда гривен правительственной поддержки будут направлены на метро на Виноградарь», — заявил Владимир Гройсман.

Напомним, в ноябре успешно завершился тендер по строительству метро на Виноградарь. Его победителем стало публичное акционерное общество «Киевметрострой», которое согласилось построить несколько станций метро Сырецко-Печерской ветки за 5,98 млрд грн.

В рамках первой очереди работ планируется построить участок протяжённостью около 4 км и две станции: «Мостицкая» и «Проспект Правды». Проектом также предусмотрено строительство ответвления в сторону станции «Виноградарь» для дальнейшего продолжения линии.

Источник: Twitter