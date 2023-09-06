Новини Софт 06.09.2023 о 10:37

Microsoft більше не нав’язуватиме користувачам Windows 11 браузер Edge. Але лише в ЄС

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Вадим Карпусь

Автор новин

Microsoft нарешті перестане змушувати використовувати браузер Edge в Windows 11, якщо вони клацнуть посилання на панелі віджетів Windows або в результатах пошуку. Відповідні зміни тестуються в останніх тестових збірках операційної системи. Однак це поширюється лише на країни ЄС.

«У Європейській економічній зоні (ЄЕЗ) системні компоненти Windows використовують браузер за замовчуванням для відкриття посилань», – йдеться у примітці до тестової збірки Windows 11.

Зазначимо, зараз Microsoft ігнорує вибір браузера за замовчуванням під час пошуку у Windows 10 та роботі віджета панелі завдань. Відповідні посилання відкриваються в Edge замість браузера за замовчуванням. Windows 11 продовжила цю тенденцію: пошук, як і раніше, перенаправляє користувачів в Edge, і нова спеціальна область віджетів також ігнорує налаштування браузера за замовчуванням. Невдовзі це примусове використання Edge припиниться для користувачів Windows 11 ЄС.

Microsoft больше не будет навязывать пользователям Windows 11 браузер Edge. Но только в ЕС

Раніше відмовитися від обов’язкового відкриття посилань в Edge можна було за допомогою сторонніх програм, таких як EdgeDeflector. Але Microsoft закрила цей обхідний шлях майже два роки тому. А тепер компанія знову повертає свободу вибору браузера у свою ОС.

Важко уявити, що Microsoft вносить ці зміни до Windows 11 у країнах ЄС на власний вибір. Ймовірно, вони пов’язані із Законом ЄС про цифрові ринки, який набирає чинності у березні 2024 року. Такі платформи, як Windows, повинні будуть відповідати безлічі правил сумісності та конкуренції, включаючи дозвіл користувачам «легко видаляти встановлені програми або змінювати параметри за замовчуванням в операційних системах, віртуальних помічниках або браузерах, які направляють їх до продуктів та послуг брамника (великої технологічної компанії) та надають ключових послуг».

Microsoft також оголосила, що у жовтні почне відокремлювати Teams від своїх пакетів Microsoft 365 та Office 365 на ринках ЄС. Ці зміни покликані уникнути подальшого антимонопольного контролю після того, як у липні Європейська комісія розпочала офіційне антимонопольне розслідування з приводу об’єднання Microsoft свого програмного забезпечення Teams з пакетом Office. Ймовірно, що ці рішення взаємопов’язані.

Джерело: The Verge

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