Microsoft більше не нав’язуватиме користувачам Windows 11 браузер Edge. Але лише в ЄС

Microsoft нарешті перестане змушувати використовувати браузер Edge в Windows 11, якщо вони клацнуть посилання на панелі віджетів Windows або в результатах пошуку. Відповідні зміни тестуються в останніх тестових збірках операційної системи. Однак це поширюється лише на країни ЄС.

«У Європейській економічній зоні (ЄЕЗ) системні компоненти Windows використовують браузер за замовчуванням для відкриття посилань», – йдеться у примітці до тестової збірки Windows 11.

Зазначимо, зараз Microsoft ігнорує вибір браузера за замовчуванням під час пошуку у Windows 10 та роботі віджета панелі завдань. Відповідні посилання відкриваються в Edge замість браузера за замовчуванням. Windows 11 продовжила цю тенденцію: пошук, як і раніше, перенаправляє користувачів в Edge, і нова спеціальна область віджетів також ігнорує налаштування браузера за замовчуванням. Невдовзі це примусове використання Edge припиниться для користувачів Windows 11 ЄС.

Раніше відмовитися від обов’язкового відкриття посилань в Edge можна було за допомогою сторонніх програм, таких як EdgeDeflector. Але Microsoft закрила цей обхідний шлях майже два роки тому. А тепер компанія знову повертає свободу вибору браузера у свою ОС.

Важко уявити, що Microsoft вносить ці зміни до Windows 11 у країнах ЄС на власний вибір. Ймовірно, вони пов’язані із Законом ЄС про цифрові ринки, який набирає чинності у березні 2024 року. Такі платформи, як Windows, повинні будуть відповідати безлічі правил сумісності та конкуренції, включаючи дозвіл користувачам «легко видаляти встановлені програми або змінювати параметри за замовчуванням в операційних системах, віртуальних помічниках або браузерах, які направляють їх до продуктів та послуг брамника (великої технологічної компанії) та надають ключових послуг».

Microsoft також оголосила, що у жовтні почне відокремлювати Teams від своїх пакетів Microsoft 365 та Office 365 на ринках ЄС. Ці зміни покликані уникнути подальшого антимонопольного контролю після того, як у липні Європейська комісія розпочала офіційне антимонопольне розслідування з приводу об’єднання Microsoft свого програмного забезпечення Teams з пакетом Office. Ймовірно, що ці рішення взаємопов’язані.

Джерело: The Verge