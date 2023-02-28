Microsoft інтегрує Apple iPhone з Windows 11

Microsoft робить перші кроки до синхронізації iPhone з Windows 11. Сьогодні компанія оголосила, що попередня версія Phone Link підтримуватиме iPhone, починаючи з цього тижня. Ця функція (яка зазнала кількох змін імені) працювала з телефонами Android ще з 2015 року.

Початкова версія синхронізуватиме лише дзвінки, повідомлення та контакти між iPhone та ПК з Windows 11 – вони будуть відображатися як звичайні сповіщення. Поки є деякі обмеження: ви не зможете відповідати на групові повідомлення, надсилання мультимедіа у повідомленнях також не підтримується. Проте це великий крок у напрямку розвитку функції, яка досі виключала мільйони людей, котрі користуються iPhone.

Цього тижня Phone Link для iPhone буде доступним лише невеликому відсотку учасників програми попередньої оцінки Windows – не всі інсайдери побачать цю опцію. Після збирання відгуків першої партії тестувальників Microsoft поширить попередню версію програми серед інших інсайдерів. Доступ здійснюватиметься через хмару, тому не можна назвати конкретну версію програми Phone Link, до якої внесено зміни.

Майстер налаштування проведе через кроки зі сполучення телефону та ПК за допомогою Bluetooth (що включає сканування QR-коду). Потрібно підтвердити код та надати дозволи як на стороні Windows, так і на стороні iOS.

Раніше Intel випустила програму Unison, яка підтримує дзвінки, повідомлення, повідомлення та передачу файлів між телефонами (включаючи iPhone) та ПК на платформі Intel. Декілька сторонніх додатків вже багато років пропонують аналогічні функції.

А колись у Microsoft були власні мобільні ОС: Windows Mobile та Windows Phone.

Джерело: Engadget