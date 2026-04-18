Samsung Galaxy S27 Ultra отримає подвоєну швидкість пам’яті: але не всі моделі

Samsung готує UFS 5.0: Galaxy S27 Ultra стане вдвічі швидшим

Samsung готує суттєве підвищення продуктивності у наступній флагманській лінійці Galaxy S27. Про це свідчать перші витоки, які стверджують, що швидкість пам’яті може зрости майже вдвічі. Але не для всіх моделей.





За новими даними, Samsung планує перейти на стандарт накопичувачів UFS 5.0. Він забезпечить швидкість до 10,8 Гбіт/с. Це суттєвий стрибок продуктивності у порівнянні з UFS 4.0, де показник становить близько 5,8 Гбіт/с. Фактично, мова про подвоєння швидкості послідовного читання і запису.

Втім, є суттєвий нюанс. Такий апгрейд можуть отримати лише топові версії — Galaxy S27 Ultra і нова модель із позначкою Pro, про яку раніше не повідомляли. Базовий Galaxy S27, за чутками, залишиться без UFS 5.0. Причина такого рішення полягає у зростанні собівартості через перехід на новий високопродуктивний стандарт пам’яті.

Такий підхід виглядає логічно. Samsung вже не вперше тестує нові стандарти саме у флагманах. Наприклад, Galaxy S10 одним із перших отримав UFS 3.0, а Galaxy S23 став стартовою платформою для UFS 4.0.





На сьогодні жоден смартфон ще не використовує пам’ять стандарту UFS 5.0. Але чекати довго не доведеться. Запуск серії Galaxy S27 очікується у 2027 році, а конкуренти на Android можуть навіть випередити Samsung та представити пристрої з новою пам’яттю вже наприкінці 2026 року.

Окрім пам’яті, лінійка Samsung Galaxy S27 може отримати й інші зміни. Зокрема, Ultra-версії приписують новий сенсор камери ISOCELL формату 1/1,12 дюйма. Також очікується традиційний поділ процесорів: частина моделей працюватиме на Snapdragon 8 Gen 6 (2-нм техпроцес), інші — на Exynos 2700.

Хочеш знати більше, ніж ChatGPT 5? Підписуйся на ITC.ua у Telegram ПІДПИСАТИСЯ

Джерело: notebookcheck