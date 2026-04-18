18.04.2026

Samsung Galaxy S27 Ultra отримає подвоєну швидкість пам’яті: але не всі моделі

Вадим Карпусь

Samsung готує UFS 5.0: Galaxy S27 Ultra стане вдвічі швидшим

Samsung готує суттєве підвищення продуктивності у наступній флагманській лінійці Galaxy S27. Про це свідчать перші витоки, які стверджують, що швидкість пам’яті може зрости майже вдвічі. Але не для всіх моделей.


За новими даними, Samsung планує перейти на стандарт накопичувачів UFS 5.0. Він забезпечить швидкість до 10,8 Гбіт/с. Це суттєвий стрибок продуктивності у порівнянні з UFS 4.0, де показник становить близько 5,8 Гбіт/с. Фактично, мова про подвоєння швидкості послідовного читання і запису.

Втім, є суттєвий нюанс. Такий апгрейд можуть отримати лише топові версії — Galaxy S27 Ultra і нова модель із позначкою Pro, про яку раніше не повідомляли. Базовий Galaxy S27, за чутками, залишиться без UFS 5.0. Причина такого рішення полягає у зростанні собівартості через перехід на новий високопродуктивний стандарт пам’яті.

Такий підхід виглядає логічно. Samsung вже не вперше тестує нові стандарти саме у флагманах. Наприклад, Galaxy S10 одним із перших отримав UFS 3.0, а Galaxy S23 став стартовою платформою для UFS 4.0.


На сьогодні жоден смартфон ще не використовує пам’ять стандарту UFS 5.0. Але чекати довго не доведеться. Запуск серії Galaxy S27 очікується у 2027 році, а конкуренти на Android можуть навіть випередити Samsung та представити пристрої з новою пам’яттю вже наприкінці 2026 року.

Окрім пам’яті, лінійка Samsung Galaxy S27 може отримати й інші зміни. Зокрема, Ultra-версії приписують новий сенсор камери ISOCELL формату 1/1,12 дюйма. Також очікується традиційний поділ процесорів: частина моделей працюватиме на Snapdragon 8 Gen 6 (2-нм техпроцес), інші — на Exynos 2700.

Face ID без “острівця”: Samsung Galaxy S27 Ultra отримає модернізовану систему розпізнавання обличчя

Спецпроєкти
BROCARD: як б'юті-ритейлер розвиває мобільний продукт — огляд застосунку та Великодньої гейміфікації
Від застарілої інституції до data-product компанії: як будували Держстат 2.0

Джерело: notebookcheck

Популярні новини

arrow left
arrow right
Смартокуляри Samsung вийдуть в цьому році та не отримають ключової функції
Представлений HMD Luma: бюджетний смартфон з 3,5 мм, стереодинаміками та FM-радіо
Micron представила власну GDDR7 3 ГБ зі швидкістю 36 Гбіт/с
І Tether туди ж: творець USDT розробляє відкритий ШІ для смартфонів — без API, хмар та NVIDIA
Galaxy S26 Ultra першим відкриває еру смартфонів з підтримкою кодека APV
Galaxy S26 Ultra: чотири оновлення камери, які Samsung не показала на презентації
Криза, казали вони: Samsung Mobile переходить на китайські OLED-панелі заради економії
Лінійка Samsung Galaxy S27 отримає нову модель Pro, і це Ultra без S Pen, — інсайдери
У Chrome для Android з’явилася функція закріплення вкладок, як на ПК
Google Pixel не вмикається після оновлення: що сталося і як виправити
Функція Privacy Display в Samsung Galaxy S26 Ultra "ламає" зображення навіть для власників
200 МП проти повного кадру: несподіваний результат тесту Vivo X300 Ultra та Sony A7 III
Apple iPhone 17 Pro випередив Samsung Galaxy S26 Ultra у перших тестах камери DxOMark
Vivo V70 FE за $380 отримав камеру 200 МП і батарею 7000 мА•год
Забудьте про зарядку на цілий день: вийшов OnePlus Nord 6 з батареею на 9000 мАг
Vivo X300 Ultra від $1012 отримав 200 МП зум, професійне відео і телеконвертер
SATA SSD за ціною ігрового ПК: Samsung 870 EVO на 8 ТБ оцінили у майже $1400
Більше не бояться води: Samsung Galaxy A57 та A37 отримали захист IP68 та швидку зарядку
Смартфони Samsung тепер можна використати замість ключів для дому
З 1 квітня: Samsung підвищить ціни на Galaxy Z Fold 7, Flip 7 й S25 Edge
Симулятор Galaxy S26 перетворює будь-який iPhone та Android на Samsung з "приватним дисплеєм": як спробувати?
