07.04.2026

Інсайдер: Apple вже запустила серійне виробництво iPhone Fold

Олександр Федоткін

За інформацією інсайдера Majin, Apple вже запустила серійне виробництво складаного iPhone Fold.


Інсайдер зазначає, що розробка першого “яблучного” складаного смартфона виявилась нелегкою. Особливо важким було створення безрамкового переднього дисплея. Однак компанії вдалось подолати ці труднощі й наразі смартфон вже запущений у серійне виробництво на заводі Foxconn.

У соцмережі X з’явилось кілька зображень складаного iPhone Fold, які демонструють ширше співвідношення сторін з дизайном, що радше нагадує книжковий, однак це дозволяє максимально збільшити корисну площу екрана та покращити портативність.


Проте зовнішня сторона не змусила техгіганта з Купертіно зіткнутись з такою кількістю проблем, як внутрішня. У той час як інші виробники докладають чималих зусиль для зменшення складки, вона все ще залишається наявною, особливо під певними кутами, коли світло падає безпосередньо на дисплей.

Однак, як стверджує Majin, Apple справилась й з цим, отже iPhone Fold не матиме складок та інших конструктивних недоліків. Невдовзі вже можна буде побачити, як у “яблучному” гаджеті реалізовані ці технології.

Надходили повідомлення, що Apple вже вирішила цю проблему, однак в інших повідомленнях стверджувалось, що виробник все ще мав проблеми та вдавався до використання надтонкого скла UTG різної товщини.

Окрім цього інсайдери повідомляють, що iPhone Fold отримає захисне покриття з поліімідної плівки поверх UTG для підвищення стійкості до подряпин. Це збільшить загальну вартість, однак забезпечить кращий захист.

До цього інсайдери стверджували, що Apple планував запустити виробництво iPhone Fold у липні цього року. Однак можливо, що терміни вирішили прискорити, оскільки на складаний смартфон чекає ретельна перевірка, особливо це стосується внутрішнього дисплея. Цей процес займе більше часу, ніж перевірка традиційних iPhone.

Очікується, що на початок 2027 року, коли iPhone Fold має з’явитись на ринку, його базова ціна складатиме $2 тис.

Раніше ми писали, що iPhone Fold отримає акумулятор на 5500 мА·г. Між тим дизайн iPhone Fold змусить фанів Apple “перевчитись” користуванню смартфоном.

Джерело: wccftech

