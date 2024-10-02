Microsoft Office 2024: новий випуск з покращеннями для Word, Excel, PowerPoint та Outlook – від $149,99 (3899 грн)

Microsoft випустила нову версію Office, розроблену для людей, які не хочуть підписуватися на Microsoft 365. Окремий випуск Microsoft Office 2024 тепер доступний як для споживачів, так і для малого бізнесу. Він включає в себе програми Word, Excel, PowerPoint, OneNote та Outlook для Mac і ПК.

Office 2024 містить багато оновлень, які Microsoft надала передплатникам Microsoft 365 протягом останніх кількох років. Востаннє Microsoft випустила окрему версію Office у 2021 році, а ця нова версія включає вдосконалення основних програм, а також зміни в доступності та інтерфейсі користувача.

Office 2024 має нову стандартну тему на базі Fluent Design, яка відповідає візуальним змінам у Windows 11. Microsoft також додала покращення, орієнтовані на доступність.

Найбільші зміни в Office 2024 можна знайти в програмах Excel, PowerPoint та Outlook. Microsoft додала нові функції в Excel для використання тексту та масивів у робочих аркушах, а також нову функцію IMAGE, яка може отримувати зображення з інтернету. Excel 2024 тепер також може посилатися на динамічні масиви в діаграмах, які можуть автоматично оновлюватися, а не фіксуватися для заданих точок даних. Microsoft стверджує, що загальну швидкість і стабільність Excel 2024 також покращили.

У PowerPoint Microsoft додала функцію камео, що дозволяє вставляти живу трансляцію камери в слайди. В програмі також є нова функція звукозапису, яка включає функції запису дикторського тексту, анімації, переходів і рукописного введення. Разом з тим можна додавати субтитри до відео та аудіофайлів у слайдах, роблячи презентації набагато доступнішими.

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В Outlook 2024 удосконалено пошук, додано більше параметрів для зустрічей, зокрема можливість автоматично скорочувати їх. Користувачі Mac також можуть налаштувати жести пальця вліво та вправо в Outlook.

У Word, Excel і PowerPoint тепер можна легко вставляти зображення з мобільного пристрою Android, і Microsoft підтримує версію 1.4 формату OpenDocument (ODF), яка включає низку нових удосконалень. У Word і PowerPoint також є можливість ставити «подобається» та реагувати на коментарі в документах.

Користувачі Word 2024 зможуть відновити сеанс у разі збою ПК – програма автоматично відкриє всі раніше відкриті документи після відключення енергії, системного збою або несподіваного завершення роботи самої Word. Користувачі OneNote 2024 отримають доступ до нових можливостей рукописного введення та малювання.

Microsoft каже, що Office 2024 вимагатиме облікового запису Microsoft і підключення до інтернету. Новий пакет працюватиме на Windows 10 і 11, а також на трьох останніх версіях macOS.

Office 2024 пропонується у двох різних версіях. Office Home 2024 за ціною $149,99 (3899 грн для України) містить Word, Excel, PowerPoint і OneNote для ПК або Mac. Якщо треба мати Outlook, потрібно буде придбати версію Office Home and Business 2024 за $249,99 (9999 грн). Вона також включає права на використання програм у комерційних цілях.

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Джерело: The Verge

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