Microsoft програє ринок ШІ: Copilot має частку лише 1%

Microsoft, можливо, вже програє перегони у штучному інтелекті — якщо тільки компанія не має прихованої внутрішньої ШІ-моделі, якою планує здивувати публіку. Видання Windows Latest зафіксувало, що частка Copilot у вебі все ще трохи перевищує 1%, тоді як у ChatGPT — 64,5%, а Gemini зріс до 21%. Навіть Perplexity випереджає Copilot із часткою 2%.

Ці дані базуються на статистиці SimilarWeb — компанії, що відстежує “хіти” (відвідування) сайтів. Оскільки дані охоплюють лише веб-відвідування (наприклад, copilot.microsoft.com або chatgpt.com), а не, наприклад, додатки, неможливо визначити, наскільки популярний Copilot у десктопних чи мобільних застосунках. Втім, очікування залишаються невисокими. За підсумками останніх 12 місяців на ринку штучного інтелекту частка Copilot знизилася з 1,5% у січні 2025 року до трохи більше ніж 1,1% у січні 2026-го.

Хоча Copilot деякий час повільно зростав щомісяця, нещодавно він раптово втратив користувачів. Математично це означає, що за останні шість місяців Copilot фактично стоїть на місці. Тож навіть попри падіння ChatGPT (з 86,7% до 64,5%) і стрімкий ріст Gemini (з 5,7% до 21,5%), Copilot не зміг відчутно перехопити “вільну” частку ринку. Згідно з детальним розподілом зростання Copilot у вебі, воно було позитивним упродовж кількох місяців і навіть досягло піку +19% в останній тиждень вересня, але протягом жовтня-листопада залишалося на рівні низьких і середніх “підліткових” відсотків. У грудні 2025 року використання Copilot впало на 19%, тоді як інші інструменти зберегли попередню популярність. Трафік Copilot нині нижчий, ніж 12 тижнів тому.

Частка ринку ШI-сервісів у веб-версіях

Тож, Copilot мав місяці позитивного зростання, але його ринкова частка не збільшилася. Зазвичай це означає одне з двох: або вся категорія росла швидше за Copilot, або приріст Copilot був надто малим, щоб мати значення через мізерну базу. Додатково, станом на 2 січня 2026 року Copilot перебуває в “червоній зоні” разом з OpenAI (-22%), Perplexity (-27%), Claude (-14%) і DeepSeek (-11%), тоді як Gemini (+49%) і Grok (+52%) стрімко зростають. За останній місяць Grok зріс з 2,9% до 3,4%, тоді як Copilot знизився з 1,2% до 1,1% (-0,1 п.п.). За один місяць Grok додав майже половину всієї частки Copilot.

Зміна трафіку за 12 тижнів

Оцінити популярність Copilot у Windows 11 неможливо, оскільки Microsoft не публікує відповідні дані. Ба більше, навіть Microsoft Store не допомагає — у ньому відсутні лічильники “завантажень” або “установок”. Google Play розкриває кількість завантажень, але Microsoft Store цього не робить. Можна порівняти кількість відгуків Copilot у Microsoft Store з ChatGPT, однак цей аналіз не дає реальної картини.

ChatGPT має понад 2 000 відгуків у Store, тоді як Copilot — понад 75 000. Втім, це навряд чи означає, що більше людей користуються Windows-версією Copilot, ніж Windows-версією ChatGPT. По-перше, Copilot, ймовірно, має більше відгуків, бо встановлюється в Windows за замовчуванням. ChatGPT ж потрібно встановлювати вручну. По-друге, OpenAI нечасто підштовхує користувачів до встановлення застосунку для Windows 11, та й у Microsoft Store він з’явився значно пізніше за Copilot. З урахуванням цих чинників “вгадати” реальну популярність Copilot у Windows 11 практично неможливо.

Мовчання Microsoft лише підтверджує непопулярність Copilot. Очевидно, що Copilot не має масового використання серед споживачів. Якби Copilot був популярним у Windows 11, Microsoft неодмінно хвалилася б цим. Можна помітити, що Microsoft не втрачає нагоди наголосити на одному мільярді активних пристроїв з Windows. Невже компанія не зробила б того самого для Copilot, якби він справді був популярним? Copilot також інтегрований у Microsoft Edge, який має понад 10% частки ринку, але ми не знаємо, скільки людей користуються Copilot у бічній панелі Edge.

