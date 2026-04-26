Нові ноутбуки з Linux продаються краще, ніж з Windows, — Framework

Framework заявила, що попит на її новий ноутбук Framework 13 Pro із Linux перевищив версії з Windows. Компанія підтвердила, що конфігурації з Ubuntu продаються краще, ніж із Windows, і перші партії пристрою вже повністю розпродані.





Схоже, що це “Рік Linux (TM)”, а також рік “RAMпокаліпсису” та майбутньої невизначеності ринку, тож, можливо, не дивно, що деякі намагаються придбати надійний, продуктивний і, що найважливіше, модульний та оновлюваний ноутбук, який добре працює з Linux. Хоча трохи дивує те, що, за словами Framework, ті, хто замовляє новий Framework 13 Pro, купують більше версій із Ubuntu, ніж із Windows.

“Framework Laptop 13 Pro продається значно краще, ніж ми прогнозували, і ми вже розпродали перші шість партій. Також приємне підтвердження нашого підходу — конфігурації з Ubuntu продаються краще, ніж із Windows!”, — написали Framework у офіційному акаунті на X.

Компанія описує Framework 13 Pro як “MacBook Pro для користувачів Linux”, і я розумію чому. Судячи з характеристик, він має чудовий екран із яскравістю до 700 ніт, великий час автономної роботи завдяки чипам Panther Lake та батареї на 74 Вт·год, і все це вміщено в стильний преміальний алюмінієвий корпус. Є багато схвальних відгуків про цей ноутбук від Linux-спільноти.

“Ноутбук мені подобається: він має “феноменально хорошу автономність”, — каже GloriousEggRoll із Proton GE та Nobara Linux.

Щоправда, ймовірно, існує певне зміщення в бік користувачів Linux із самого початку, принаймні порівняно із середнім ноутбуком, адже машини Framework відомі хорошою сумісністю з Linux “з коробки”. Також логічно, що користувачі Linux, які зазвичай хочуть мати більше контролю над своєю операційною системою, оцінять модульний та оновлюваний підхід Framework.





“Вперше це справді відчувається як по-справжньому преміальний Framework”, — зазначили CachyOS.

Якщо відкинути цей фактор, те, що Framework загалом розпродається, теж може трохи дивувати, адже це далеко не дешевий ноутбук. Але ринок також може впливати. З огляду на те, що ціни на ПК, ноутбуки та комплектуючі зараз високі, а майбутнє виглядає невизначеним, деякі можуть хотіти зробити покупку якомога швидше, не ризикуючи зіткнутися з подальшим зростанням цін або проблемами з наявністю. Ми вже бачили ознаки цього на ринку ПК.

І якщо вже робити безпечну ставку у світі ноутбуків, то це, ймовірно, машина Framework, яку можна буде оновити, коли вся ця історія з дефіцитом завершиться — принаймні в теорії. А загалом, ситуація у 2026 виглядає так: Linux реально скорочує відставання від Windows у продуктивності, особливо в іграх і базових системних метриках. Втім, не всі списують “вікна” з рахунків:

“Windows залишається найуніверсальнішою операційною системою у 2026 році”, — заявляють Tech Times.

Але статистика сувора. Наприклад, на однаковому залізі Windows 11 у простої споживає близько 4,2 ГБ RAM, тоді як Ubuntu — лише 1,1 ГБ, що дає приблизно 74% різниці та прямо впливає на вимоги до ПК. У геймінгу Linux вже досягає приблизно 80% продуктивності Windows, а в окремих тайтлах навіть обходить його, хоча загалом Windows поки тримає стабільнішу сумісність і ширшу підтримку ігор.

“Геймінг на Linux зараз досягає 75–83% продуктивності Windows залежно від виробника відеокарти”, — наводить точні цифри Tech Insider.

При цьому головний перелом — не стільки у FPS, скільки в екосистемі. Завдяки Proton і Wine вже близько 90% Windows-ігор можна запускати на Linux, а частка Linux у Steam стабільно зростає, хоч Windows все ще домінує. Водночас Linux виграє в ефективності, контролі та відсутності “зайвого”, тоді як Windows залишається сильнішим у сумісності, драйверах і масовому UX. Тобто зараз це вже не “Windows без альтернатив”, а повноцінна конкуренція з різними сильними сторонами.

Джерело: PC Gamer