banner
Новини Софт 26.04.2026

Нові ноутбуки з Linux продаються краще, ніж з Windows, — Framework

author avatar

Андрій Шадрін

Автор новин

Image: How-To-Geek

Framework заявила, що попит на її новий ноутбук Framework 13 Pro із Linux перевищив версії з Windows. Компанія підтвердила, що конфігурації з Ubuntu продаються краще, ніж із Windows, і перші партії пристрою вже повністю розпродані.


Схоже, що це “Рік Linux (TM)”, а також рік “RAMпокаліпсису” та майбутньої невизначеності ринку, тож, можливо, не дивно, що деякі намагаються придбати надійний, продуктивний і, що найважливіше, модульний та оновлюваний ноутбук, який добре працює з Linux. Хоча трохи дивує те, що, за словами Framework, ті, хто замовляє новий Framework 13 Pro, купують більше версій із Ubuntu, ніж із Windows.

“Framework Laptop 13 Pro продається значно краще, ніж ми прогнозували, і ми вже розпродали перші шість партій. Також приємне підтвердження нашого підходу — конфігурації з Ubuntu продаються краще, ніж із Windows!”, — написали Framework у офіційному акаунті на X.

Компанія описує Framework 13 Pro як “MacBook Pro для користувачів Linux”, і я розумію чому. Судячи з характеристик, він має чудовий екран із яскравістю до 700 ніт, великий час автономної роботи завдяки чипам Panther Lake та батареї на 74 Вт·год, і все це вміщено в стильний преміальний алюмінієвий корпус. Є багато схвальних відгуків про цей ноутбук від Linux-спільноти.

“Ноутбук мені подобається: він має “феноменально хорошу автономність”, — каже GloriousEggRoll із Proton GE та Nobara Linux.

Щоправда, ймовірно, існує певне зміщення в бік користувачів Linux із самого початку, принаймні порівняно із середнім ноутбуком, адже машини Framework відомі хорошою сумісністю з Linux “з коробки”. Також логічно, що користувачі Linux, які зазвичай хочуть мати більше контролю над своєю операційною системою, оцінять модульний та оновлюваний підхід Framework.


“Вперше це справді відчувається як по-справжньому преміальний Framework”, — зазначили CachyOS.

Якщо відкинути цей фактор, те, що Framework загалом розпродається, теж може трохи дивувати, адже це далеко не дешевий ноутбук. Але ринок також може впливати. З огляду на те, що ціни на ПК, ноутбуки та комплектуючі зараз високі, а майбутнє виглядає невизначеним, деякі можуть хотіти зробити покупку якомога швидше, не ризикуючи зіткнутися з подальшим зростанням цін або проблемами з наявністю. Ми вже бачили ознаки цього на ринку ПК.

Дані: Х

І якщо вже робити безпечну ставку у світі ноутбуків, то це, ймовірно, машина Framework, яку можна буде оновити, коли вся ця історія з дефіцитом завершиться — принаймні в теорії. А загалом, ситуація у 2026 виглядає так: Linux реально скорочує відставання від Windows у продуктивності, особливо в іграх і базових системних метриках. Втім, не всі списують “вікна” з рахунків:

“Windows залишається найуніверсальнішою операційною системою у 2026 році”, — заявляють Tech Times.

Але статистика сувора. Наприклад, на однаковому залізі Windows 11 у простої споживає близько 4,2 ГБ RAM, тоді як Ubuntu — лише 1,1 ГБ, що дає приблизно 74% різниці та прямо впливає на вимоги до ПК. У геймінгу Linux вже досягає приблизно 80% продуктивності Windows, а в окремих тайтлах навіть обходить його, хоча загалом Windows поки тримає стабільнішу сумісність і ширшу підтримку ігор.

“Геймінг на Linux зараз досягає 75–83% продуктивності Windows залежно від виробника відеокарти”, — наводить точні цифри Tech Insider.

При цьому головний перелом — не стільки у FPS, скільки в екосистемі. Завдяки Proton і Wine вже близько 90% Windows-ігор можна запускати на Linux, а частка Linux у Steam стабільно зростає, хоч Windows все ще домінує. Водночас Linux виграє в ефективності, контролі та відсутності “зайвого”, тоді як Windows залишається сильнішим у сумісності, драйверах і масовому UX. Тобто зараз це вже не “Windows без альтернатив”, а повноцінна конкуренція з різними сильними сторонами.

“Понад 3,3 млн завантажень”: щойно оновився Linux-альтернативний варіант Windows 11

Спецпроєкти
Від застарілої інституції до data-product компанії: як будували Держстат 2.0
Коли монтаж починає “задихатися”: яку відеокарту обрати у 2026 році?

Джерело: PC Gamer

Популярні новини

arrow left
arrow right
Між Windows та Linux: ОС Phoenix Pulsar отримала драйвер NVIDIA 590.48 та оптимізації для відеокарт RTX
Windows 11 незабаром стане тактильною
Забудьте про Chrome: Samsung запустив повноцінну версію браузера для Windows з новими функціями
Браузерна "клітка" Microsoft: як корпорація використовує ШІ та Windows для знищення конкурентів
"Понад 3,3 млн завантажень": щойно оновився Linux-альтернативний варіант Windows 11
Google випускає офіційний додаток для Windows. Ні, не це браузер
Оновлення Linux 7.1: новий драйвер NTFS спрощує роботу з файлами Windows
Microsoft заявила офіційно: на Windows 11 антивірус не потрібен
Друге дихання для 8 ГБ: Valve впроваджує технологію пріоритезації відеопам'яті
Microsoft передумала інтегрувати Copilot у сповіщення та "Налаштування" в Windows 11
Microsoft пообіцяла 18 змін у Windows 11 протягом 2026 року
Творець диспетчера завдань для Windows показав, якою б зробив сучасну версію: вона з ШІ і доступна на GitHub
Оновлення Windows 11 за березень 2026 року: 9 нових покращень, які неможливо не помітити
Microsoft визнає: критична помилка у Windows 11 може заблокувати доступ до диска С:
Linux обійшла Windows 11 за ігровою продуктивністю в Red Dead Redemption 2 та Cyberpunk 2077
Au revoir, Microsoft: Франція масово переводить держустанови на Linux заради незалежності від США
Конкурент MacBook Pro для Linux за $1199: Framework показала модульний ноутбук Laptop 13 Pro
Microsoft хоче виправити одну з найбільш дратівливих проблем Windows 11
Малий та швидкий: ветеран Microsoft розповів про секрети розробки оригінального Task Manager
У соцмережах з'являються відео роботи Gaming Copilot від Microsoft: більше питань, ніж відповідей
Нативно і без Proton: Unity анонсувала офіційну інтеграцію зі Steam і Steam Deck
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати