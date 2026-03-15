Microsoft визнає: критична помилка у Windows 11 може заблокувати доступ до диска С:

Microsoft підтвердила критичну помилку у Windows 11, через яку деякі користувачі не можуть отримати доступ до диска C:. Проблема виникає після оновлення безпеки за лютий 2026 року (KB5077181) і переважно стосується ноутбуків Samsung.





При спробі звернення до диска з’являється повідомлення “C:\ не доступний – Доступ заборонено”. Microsoft у своїй офіційній довідці зазначає, що помилка може бути пов’язана з додатком Samsung Share, проте це поки не підтверджено.

“Microsoft отримала повідомлення про проблему, коли деякі моделі пристроїв Samsung втрачають доступ до диска C: після встановлення оновлення безпеки за лютий 2026 року (KB5077181) та наступних оновлень. Користувачі можуть отримати помилку “C:\ не доступний – Доступ заборонено”, що перешкоджає доступу до файлів та блокує запуск деяких програм, включно з Outlook, додатками Office, веб-браузерами, системними утилітами та Quick Assist”, — йдется у повідомленні Microsoft.

Відомо, що проблема блокує доступ до жорсткого диска та багатьох програм, включно з Office і веб-браузерами. Спочатку про баг повідомили коистувачі Reddit:

“Ноутбуки Samsung Galaxy Book зіпсовані оновленням Windows? Вчора кілька ноутбуків у компанії, де я працюю, почали показувати повідомлення “C: диск не доступний. Доступ заборонено”. Переглянув і знайшов кілька повідомлень, що вказують на додаток Galaxy Book Experience. Звернув увагу, що це почалося після того, як ці ноутбуки встановили оновлення безпеки Windows KB5079473. Поки що це лише Samsung Galaxy Books. Через деякий час деякі драйвери перестають працювати, наприклад тачпад, навіть PowerShell не відкривається, бо його бінарні файли знаходяться на диску C. Ноутбук знаходиться в домені Active Directory і навіть не дозволяє змінити NTFS-права диска C за допомогою облікових даних адміністратора”, — написав реддітор Ok-Net428.

За даними Microsoft та Neowin, помилка зачіпає лише останні версії Windows 11 24H2 і 25H2, а регіони з підтвердженими випадками включають Бразилію, Португалію, Корею та Індію.





“Проблема виникає на уражених пристроях, коли користувачі виконують звичайні дії, такі як доступ до файлів, запуск програм або виконання адміністративних завдань, і не потребує будь-яких спеціальних дій користувача понад рутинні операції. В деяких випадках користувачі також не можуть підвищити привілеї, видалити оновлення або зібрати журнали через помилки дозволів. Останні дослідження вказують, що проблема може бути пов’язана з додатком Samsung Share, хоча корінь проблеми ще не був повністю підтверджений”, — пише Microsoft.

Для постраждалих користувачів доступ до файлів, запуск програм або виконання адміністративних дій може викликати помилку, роблячи систему фактично непридатною для роботи.

Microsoft працює над виправленням у співпраці з Samsung і повідомляє, що оновлення з’являться, “коли буде більше інформації”. На Reddit підтверджують проблему та пропонують шляхи її вирішення:

“Я і мій друг стикаємося з точно такою ж проблемою! Я пробував усе і досі не можу отримати доступ до C: або до будь-яких додатків/програм з правами адміністратора! PS: обидва Galaxy Book 4”, — каже юзер Fun-Day4365.

Пропонують, зокрема,наступне:

“Ви повинні увійти під обліковим записом Administrator, перейти на диск C, відкрити властивості, вкладку Security і переконатися, що в списку присутні Authenticated Users та Administrators. Якщо їх немає, додайте їх і надайте повний контроль”, — радить Nachito206x.

Тимчасово користувачі можуть відкотити оновлення через Settings > Windows Update або призупинити встановлення оновлення за лютий 2026 року.

“Проблема виникає після оновлення додатку Samsung. Ми визначили основну причину як програму Galaxy Connect. Це не пов’язано з патчем безпеки за березень. Дайте знати, якщо потрібне детальніше пояснення або шаблон для повідомлення команди чи користувачам”, — коментує Independent-Rice6521.

Також користувачі Reddit пропонують обхідні рішення, зокрема зміну власника диска C:, що допомогло деяким постраждалим, але ці методи несуть ризики і потребують обережності.

“Те саме сталося з 2 ноутбуками Samsung у моїй компанії вчора. Вирішили, увійшовши як адміністратор, взявши на себе власність диска C і вручну відновивши стандартні права диска, використовуючи інший ноутбук як зразок”, — зауважує Threepwood70.

Що стосується постраждалих систем, проблема зачепила лише версії Windows 11 24H2 та 25H2. Якщо ви користуєтеся Windows 10 або Windows 11 23H2 та старішими версіями, проблема не повинна впливати на ваш пристрій Samsung.





Джерело: TechRadar, NeoWin