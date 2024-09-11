Мільйонерки з OnlyFans: Гетманцев нагадав про необхідність платити податки (та штрафи)

Голова Комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев продовжує говорити про обсукубування гусаків. Хоча в цьому випадку мова піде про гусинь.

За словами Гетманцева, українська податкова служба отримала від сервісу OnlyFans інформацію про українських творців платного контенту та сум отриманих ними доходів. Як з’ясувалось, українці активно займаються створенням платного контенту на платформі, а кількість облікових записів «збільшується в середньому втричі щороку». І цей контент має чималий попит, що приносить високий дохід. Айтішники, які отримують найвищі середні зарплати, позаздрять.

«Наприклад, громадянкою «С» одержано за створення платного контенту на інтернет-платформі «OnlyFans» за декілька років понад 4 млн $. Також, громадянкою «К» від зазначеної діяльності одержано понад 3 млн $, а громадянкою «Б» – близько 1,8 млн $», ─ переймається чужими доходами Гетманцев.

Що цікаво, у вибірковій статистиці голови податкового комітету згадуються лише мільйонерки – жодного мільйонера.

Можна лише порадіти за співгромадянок, які в тяжкі для економіки часи війни примудряються заробляти мільйони доларів, використовуючи власні таланти й сили, та не займаючись корупційною діяльністю. Водночас Данило Гетманцев нагадує, що іноземні доходи необхідно декларувати та сплачувати з них податки.

«Відповідно до положень ПК України платник податку, який отримує іноземні доходи, тобто доходи, отримані з джерел за межами України, за наслідками звітного податкового року зобов’язаний подати податкову декларацію,задекларувати такі суми з їх відповідним оподаткуванням», ─ пише спеціаліст з податкової та митної політики.

Отже, Гетманцев «наполегливо рекомендує» «виконати податковий обов’язок» ─ задекларувати доходи та сплатити податки.

Слід додати, що строк декларування доходів, отриманих у 2023 році, вже минув. Відповідну декларацію треба було подати до 1 травня 2024 року. Податок на доходи фізичних осіб, зазначений у декларації про майновий стан, повинен бути сплачений до 1 серпня. Отже, строки вже минули. Тому всім тим, хто не задекларував доходи з Only Fans, тепер окрім самих податків доведеться сплатити ще й штраф. В такому випадку доведеться віддати державі майже половину отриманого доходу та мати неприємний досвід спілкування з правоохоронними органами. Сховатись, певно, не вийде, адже «податковою одержано інформацію щодо громадян України – творців платного контенту на OnlyFans».

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«Неподання в установлений законом строк податкової декларації є підставою для донарахування податку від суми одержаного доходу за ставкою 18 відсотків та військового збору за ставкою 1,5 відс., а також 25 відс. штрафних санкцій. Не кажучи вже про неприємність спілкування з БЕБ», ─ попереджає Гетманцев.

Він також додає, що обов’язок сплати податків стосується не лише доходів, одержаних від OnlyFans.

Додамо, згідно ст. 301 Кримінального Кодексу України, ввезення, виготовлення, збут і розповсюдження порнографічних предметів є незаконною діяльність та передбачають відповідальність – від штрафу до позбавлення волі. Водночас онлайн трансляція порно вважається виготовленням з метою збуту та збутом відеопродукції порнографічного характеру.

Отже, Данило Гетманцев хоче отримувати податки з фактично нелегального в Україні бізнесу. Раніше в інтерв’ю він розповідав про необхідність легалізації порно, але, як народний депутат, не спромігся досягти цього.

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