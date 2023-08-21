Новини Софт 21.08.2023 о 10:56

Із MindGeek в Aylo — власник Pornhub змінив назву для «‎нового старту»

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Катерина Даньшина

Авторка новин

Після зміни генерального керівництва MindGeek перейшла у руки приватної інвестиційної компанії Ethical Capital Partners, а нині змінює й своє старе ім’я.

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Відтепер компанія, яка володіє Pornhub та іншими сайтами для дорослих, називатиметься Aylo. 

«Рішення про ребрендинг компанії на Aylo прийшло у відповідь на потребу в новому старті та відновленні відданості інноваціям, різноманітному та інклюзивному контенту для дорослих, а також довірі та безпеці. Новий стиль бренду буде впроваджено в усі комунікації компанії, маркетингові матеріали та цифрові платформи», — йдеться у заяві

Утім навіть повний ребрендинг навряд чи повністю перекриє скандали, з якими зіткнулася компанія – зокрема в тому, що стосується модерації й наявності на сайтах для дорослих відео насильства над дітьми. Visa та Mastercard припинили надавати платіжні послуги на Pornhub у 2020 році через наявність на платформі «незаконного контенту».

Раніше YouTube заблокував обліковий запис Pornhub з 900 тисячами підписників, а Meta назавжди заблокувала акаунт Pornhub в Instagram: компанії стверджують, що сайт неодноразово порушував умови використання ресурсів щодо наготи, контенту для дорослих та сексуальних домагань.

Наразі в США подекуди вимагають від сайтів MindGeek підтвердження повноліття користувачів через надання посвідчення особи – однак в такий спосіб платформи лише втрачають користувачів та трафік, тож компанія просто їх закриває.

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