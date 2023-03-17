Pornhub змінив власника. Серед керівництва нової материнської компанії — юристи та ексінвестори в канабіс

Новостворена приватна інвестиційна компанія Ethical Capital Partners з Канади придбала MindGeek — компанію-власника Pornhub. Суму угоди не називають; відомо, що серед керівників ECP — юристи та ексінвестори в канабіс.

MindGeek — великий, але дуже проблемний бренд. Компанії належать одні з найбільш відвідуваних інтернет-сайтів, однак вона стикається з постійною критикою, бо не може завадити користувачам завантажувати чи переглядати відео сексуального насильства над дітьми. Проблеми з модерацією загострились у 2020 році — коли Visa та Mastercard припинили обслуговувати Pornhub. Сайту довелось видалити більшість відео та запровадити обов’язкову систему перевірки віку для порноакторів.

Згодом MindGeek повідомила, що відновила платіжні послуги для Pornhub. Однак системи продовжили відмовляти у доступі до рекламного інструменту порносайту TrafficJunky — після того, як каліфорнійський суд заявив, що Visa потенційно може бути притягнута до відповідальності за допомогу MindGeek у «монетизації дитячого порно». Судові позови проти компанії тривають, і вона може зіткнутися з подальшим тиском, оскільки законодавці США прагнуть переглянути розділ 230 Закону США про дотримання пристойності в інтернеті (the Communications Decency Act).

Генеральний директор і головний операційний директор MindGeek Ферас Антун і Девід Тасілло пішли у відставку в середині 2022 року.

У повідомленні ECP про купівлю MindGeek є варіанти розв’язання юридичних проблем компанії. Новий власник хоче інвестувати в компанію «як в інтернет-лідера в боротьбі з незаконним контентом» — раніше MindGeek просувала інструмент перевірки віку AgeID на сайтах для дорослих та інструмент розпізнавання зображень Safeguard.

Чим насправді є новостворена Ethical Capital Partners, яка з’явилась саме у переломний момент для MindGeek? Керівник компанії, Рокко Меліамбро, тісно пов’язаний із канадською індустрією канабісу — він працював директором National Access Cannabis Corporation разом із колегою-директором Чаком Ріфічі (який також випадково брав участь у переговорах про купівлю Pornhub та інших сайтів у 2021 році).

Компанія Ріфічі Bruinen Investments так само нізвідки з’явилася перед потенційною угодою для Pornhub, та акцентувала на покращенні етики для сайтів, щоб забезпечити «законний і позитивний досвід онлайн для дорослих». І Bruinen, і Ethical Capital Partners мали у складі керівництва адвоката у кримінальних справах, на ім’я Феді Мансур; Дерека Огдена, колишнього директора відділу боротьби з наркотиками та організованою злочинністю Королівської кінної поліції Канади; і Сару Бейн, консультанта з комунікацій.

Це одні й ті самі люди, які цікавились купівлею MindGeek з різницею у два роки та через різні компанії.

Раніше YouTube заблокував обліковий запис Pornhub з 900 тисячами підписників, а Meta назавжди заблокувала акаунт Pornhub в Instagram: компанії стверджують, що сайт неодноразово порушував умови використання ресурсів щодо наготи, контенту для дорослих та сексуальних домагань.

Джерело: The Verge