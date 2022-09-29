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Meta назавжди заблокувала обліковий запис Pornhub в Instagram

Meta назавжди заблокувала обліковий запис Pornhub в Instagram

Через кілька тижнів після тимчасового блокування облікового запису Pornhub Meta вирішила назавжди видалити його із Instagram.

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Meta стверджує, що за останнє десятиліття Pornhub неодноразово порушував умови використання Instagram щодо наготи, контенту для дорослих та сексуальних домагань, проте не уточнює як саме. За інформацією New York Post, обліковий запис спонукав користувачів через соцмережу переходити на порносайт.

У відповідь Pornhub опублікував у Твіттері відкритий лист, у якому назвав рішення несправедливим і попросив Meta чітко пояснити, чому його обліковий запис, і облікові записи інших творців контенту для дорослих постійно видаляються. Звернення підписали 63 організації, активісти, моделі та порноактори, серед яких «Коаліція за свободу слова», Riley Reid і King Noire.

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Pornhub стверджує, що дотримання Instagram своєї політики протягом багатьох років було «непрозорим, дискримінаційним та лицемірним». Ці дії, за словами Pornhub, завдали матеріальних збитків «незалежним авторам», для яких Instagram є важливим маркетинговим інструментом.

Також у листі стверджується, що Instagram дозволяє знаменитостям та брендам публікувати відвертий контент без жодних наслідків. Наприклад, компанія звернула увагу на обліковий запис Кім Кардашьян, яка нещодавно опублікувала там фото своїх сідниць.

«Відмовляти нам у можливості просувати наші бренди та розвивати бізнес, постійно видаляючи та піддаючи цензурі присутність секс-працівників та брендів для дорослих, є насильством і завдає серйозної шкоди. У поєднанні з регулярною фінансовою дискримінацією, з якою стикаються представники індустрії для дорослих, це є небезпечним і загрожує повною втратою засобів для існування», — написав Pornhub.

Акаунт порносайту в Instagram тимчасово заблокували три тижні тому, після того як MindGeek, материнську компанію Pornhub, що базується в Люксембурзі, звинуватили у недостатній модерації контенту. Про це повідомляв екс-співробітник Pornhub у недавньому інтерв’ю.

«Я відчував, що моя роль у модерації контенту полягала насамперед у захисті компанії, а не у захисті жертв нелегального порно. Ці відео я видаляв у перервах між іншими справами», – написав письменник-фрілансер і колишній модератор Pornhub Натан Манн.

Багато хто скаржився, що на сайті багато відео із зґвалтуваннями, внаслідок чого Mastercard та Visa розірвали стосунки з компанією.

Також у недавньому колективному позові на 600 мільйонів доларів MindGeek звинуватили в розміщенні відео сексуального насильства над дітьми на Pornhub.

Декількома місяцями раніше Pornhub одночасно залишили генеральний директор і головний операційний директор. Їхня відставка відбулася незабаром після того, як ресурс The New Yorker опублікував критичний матеріал із докладним описом прогалин у системі модерації контенту. Через ці недоробки в Pornhub не усувалися відео, що зображують неповнолітніх та осіб, які не дали згоди на зйомку.

Джерело: The Verge


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