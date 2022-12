YouTube заблокував обліковий запис Pornhub з 900 тисячами підписників — через “численні” порушення правил

Обліковий запис Pornhub, зокрема, звинувачують у порушенні політики щодо публікації зовнішніх посилань (користувачі YouTube не можуть посилатись на заборонений контент на платформі, як-от порнографію).

Акаунт Pornhub, який мав майже 900 000 підписників до його ліквідації, публікував на каналі безпечний для роботи контент, рекламуючи сайт та його виконавців. Компанія також застосувала вікові обмеження 18+ до відео, опублікованих на YouTube, і “рішуче заперечує” заяви про те, що в них розміщено вміст для дорослих.

У вересні Meta назавжди заблокувала обліковий запис Pornhub в Instagram з тою самою, що й у YouTube риторикою: компанія стверджує, що за останнє десятиліття сайт неодноразово порушував умови використання Instagram щодо наготи, контенту для дорослих та сексуальних домагань. За інформацією New York Post, обліковий запис спонукав користувачів через соцмережу переходити на порносайт.

У відповідь Pornhub опублікував у Твіттері відкритий лист, у якому назвав рішення несправедливим і попросив Meta чітко пояснити, чому його обліковий запис, і облікові записи інших творців контенту для дорослих постійно видаляються. Звернення підписали 63 організації, активісти, моделі та порноактори, серед яких «Коаліція за свободу слова», Riley Reid і King Noire.

Тиск на Pornhub та його материнську компанію MindGeek, що базується в Люксембурзі, продовжує зростати. Дехто звинувачує сайт у тому, що він не модерує вміст і дозволяє оприлюднювати відео, які містять матеріали жорстокого поводження з дітьми та відео з людьми, які не надавали на це дозволу.

Ці побоювання призвели до відставки генерального директора Pornhub Фераса Антуна та головного операційного директора Девіда Тасілло, а також вплинули на відносини Pornhub з іншими компаніями. У 2020 році Visa та Mastercard припинили транзакції на Pornhub через наявність на сайті “незаконного контенту”, хоча обидві компанії все ще розбираються з позовом, який звинувачує їх у намірах “допомогти MindGeek монетизувати дитяче порно”.

Given the allegations of illegal activity, Visa is suspending Pornhub’s acceptance privileges pending the completion of our ongoing investigation. We are instructing the financial institutions who serve MindGeek to suspend processing of payments through the Visa network.

