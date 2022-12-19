YouTube заблокував обліковий запис Pornhub з 900 тисячами підписників — через “численні” порушення правил

Обліковий запис Pornhub, зокрема, звинувачують у порушенні політики щодо публікації зовнішніх посилань (користувачі YouTube не можуть посилатись на заборонений контент на платформі, як-от порнографію).

“Після перевірки ми припинили роботу каналу Pornhub Official через численні порушення наших Правил спільноти. Ми забезпечуємо дотримання нашої політики однаково для всіх, і канали, які неодноразово її порушують або присвячені вмісту, що порушує правила, припиняються”, — прокоментував The Verge представник YouTube Джек Мелон.

Акаунт Pornhub, який мав майже 900 000 підписників до його ліквідації, публікував на каналі безпечний для роботи контент, рекламуючи сайт та його виконавців. Компанія також застосувала вікові обмеження 18+ до відео, опублікованих на YouTube, і “рішуче заперечує” заяви про те, що в них розміщено вміст для дорослих.

“Pornhub підтримує правила довіри та безпеки в інтернеті та вживає заходів для того, щоб не порушувати політики спільноти YouTube. На жаль, це лише останній приклад дискримінації стосовно представників індустрії для дорослих. Це вже тенденція, яка спостерігається в соціальних мережах та інших сферах життя, особливо коли групи плутають консенсусний контент для дорослих з експлуатацією”, — сказав представник Pornhub.

У вересні Meta назавжди заблокувала обліковий запис Pornhub в Instagram з тою самою, що й у YouTube риторикою: компанія стверджує, що за останнє десятиліття сайт неодноразово порушував умови використання Instagram щодо наготи, контенту для дорослих та сексуальних домагань. За інформацією New York Post, обліковий запис спонукав користувачів через соцмережу переходити на порносайт.

У відповідь Pornhub опублікував у Твіттері відкритий лист, у якому назвав рішення несправедливим і попросив Meta чітко пояснити, чому його обліковий запис, і облікові записи інших творців контенту для дорослих постійно видаляються. Звернення підписали 63 організації, активісти, моделі та порноактори, серед яких «Коаліція за свободу слова», Riley Reid і King Noire.

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Тиск на Pornhub та його материнську компанію MindGeek, що базується в Люксембурзі, продовжує зростати. Дехто звинувачує сайт у тому, що він не модерує вміст і дозволяє оприлюднювати відео, які містять матеріали жорстокого поводження з дітьми та відео з людьми, які не надавали на це дозволу.

Ці побоювання призвели до відставки генерального директора Pornhub Фераса Антуна та головного операційного директора Девіда Тасілло, а також вплинули на відносини Pornhub з іншими компаніями. У 2020 році Visa та Mastercard припинили транзакції на Pornhub через наявність на сайті “незаконного контенту”, хоча обидві компанії все ще розбираються з позовом, який звинувачує їх у намірах “допомогти MindGeek монетизувати дитяче порно”.