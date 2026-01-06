Мобільний знищувач дронів: в США лазерну гармату встановили на авто

Новини Military Tech 06.01.2026 comment views icon

Армія США встановила 20-кіловатну лазерну зброю для знищення дронів на піхотні машини
Тактична пехотна машина JLTV з встановленим лазером Locust / Photo: Avinc.com

Армія США почала встановлювати лазерну систему Locust Laser Weapon System другого покоління від оборонного підрядника AeroVironment на частину своїх машин. Це потужна 20-кіловатна зброя спрямованої енергії, яка працює радше як електрична мухобійка, ніж як ракета.

Вдосконалена система з встановленим на тактичних машинах лазером Locust відображає перехід від стаціонарних, громіздких засобів спрямованої енергії до мобільного, перевіреного в реальних умовах захисту від безпілотних повітряних загроз. Лабораторні демонстрації стають тепер польовими рішеннями, сформованими практичним бойовим використанням. Першою платформою стала Oshkosh Joint Light Tactical Vehicle (JLTV), що поєднує перевірену в бою надійність із доопрацюваннями, зробленими на основі понад трьох років експлуатації за кордоном.

Раніше система була інтегрована на піхотних машинах General Motors Defense Infantry Squad Vehicle. Перехід Locust на платформу JLTV розширює їх маневреність у ширшому спектрі операційних середовищ. Система також є платформо-незалежною: сумісна зі стаціонарними об’єктами та іншими типами транспортних засобів, що дозволяє швидко передислоковувати її туди, де вона потрібна. За даними AeroVironment, оновлена версія отримала випромінювач із більшою апертурою, що підвищує летальність і відображає уроки, винесені з попередніх розгортань.

Locust працює як в автоматичному, так і в ручному режимах. Автоматизовані функції виконують інфрачервоний пошук і супровід кількох цілей, накладають відстеження з надвисокою пропускною здатністю на відео високої чіткості та відкрито інтегруються з різними типами сенсорів. Оператори можуть керувати системою вручну за допомогою стандартного ігрового контролера, використовуючи такі можливості, як точне стеження, лазерний далекомір і система захоплення та супроводу цілі.

Інтерфейс мінімізує вимоги до підготовки персоналу та водночас максимізує ефективність у середовищах із високою щільністю загроз. Підтримка мереж командування й управління дозволяє армії швидко розгортати Locust і ефективно координувати його під час місій. Оператори вже використовували ці системи з високою оперативною готовністю та результативністю в реальних розгортаннях, активно захищаючи військових, союзників і інфраструктуру від повітряних загроз.

Армія США встановила 20-кіловатну лазерну зброю для знищення дронів на піхотні машини
Photo: Techspot.com / Avinc.com

У AeroVironment підкреслюють, що ці доопрацювання разом із мобільністю на JLTV означають практичну еволюцію від ранніх стаціонарних або важких систем до оперативних і адаптивних засобів оборони. Хоча інші країни, зокрема Ізраїль зі своїм 100-кіловатним Iron Beam, заявляють про операційну готовність лазерів протидії дронам, поєднання в Locust перевіреного польового досвіду, модульної архітектури та мобільності на транспортних засобах підкреслює фокус армії США на інтеграції можливостей спрямованої енергії безпосередньо у фронтові підрозділи. Перетворюючи уроки прототипних розгортань на мобільні, бойово готові системи, AeroVironment позиціонує Locust як масштабоване, надійне та зручне для користувачів рішення проти сучасних загроз на полі бою.

З огляду на те, що в межах програми Міноборони AMP-HEL (Army Multi-Purpose High-Energy Laser) вже поставлено кілька ітерацій прототипів, Locust демонструє підхід, зосереджений на розгортанні та доопрацюванні, а не на тривалих демонстраціях. Армія розгортає лазерні системи протидії дронам, збирає зворотний зв’язок з експлуатації та інтегрує ці уроки в наступні версії, просуваючи технологію до ширшого застосування. Взагалі, армія США стрімко стає мобільішою: Пентагон вже тестує систему боротьби з дронами за допомогою микрохвиль, а компанія General Atomics пропонує збивати балістичні ракети за допомогою рейкових гармат. Інші країни тежне відстають: так, у Франції нещодавно створили потужну лазерну гвинтівку.

Джерело: Techspot.com

