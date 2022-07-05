monobank з 1 серпня скасує пільгові тарифи за кредитами — ставка за карткою стане 3,1% на місяць

monobank з 1 серпня 2022 року повертає відсоткову ставку за кредитними продуктами на стандарті умови, які діяли у довоєнний час. Про скасування пільгових тарифів за кредитами клієнтів проінформували окремим сповіщенням у застосунку.

Нагадаємо, з 1 квітня 2022 року monobank скасував нарахування процентів на залишок власних коштів, але натомість знизив ставку за всіма кредитними продуктами до 1,6%, а у травні повністю відновив кредитування, включно з «Покупкою частинами». З 1 серпня необанк скасовує пільгові умови та повертає відсоткову ставку на стандарті умови. В monobank пояснили таке рішення нещодавнім підвищенням облікової ставки (місяць тому НБУ рекордно підвищив облікову ставку — з 10% до 25%).

Які будуть тарифи за кредитними продуктами monobank з 1 серпня:

3,1% на місяць за карткою (нараховується на максимальну заборгованість на день, за умови непогашення заборгованості в повному обсязі в пільговий період, за кожний день з моменту виникнення заборгованості) ;

1,9% на місяць за Розстрочкою та Кредитом готівкою (на кредиті, відкриті до 1 серпня, пільговий тариф збережеться до кінця дії договору);

Умови щодо пільгового періоду (до 62 днів) залишаються без змін.

Разом з тим monobank скасовує обмеження на зняття готівки та перекази у рахунок кредитних коштів — ці зміни набули чинності вже з 1 липня. Знімати готівку клієнти monobank можуть у будь-яких банкоматах, касах банків-партнерів (А-банк та Universal Bank), а також в супермаркеті.

Будемо сподіватися, що з поверненням нарахування процентів на залишок власних коштів та підвищенням ставок за депозитами у гривні в monobank також не стануть затягувати.