MSI готує портативну ігроконсоль CLAW з Intel Core Ultra 7 155H, 32 ГБ та графікою Arc, — витік

Минуло менш як 24 години з моменту першого тизера MSI, і вже є витік зображення, назви та майже повних специфікацій майбутнього пристрою. Цей ігровий портативний комп’ютер називається CLAW, і він працюватиме на базі процесора Intel Meteor Lake.

MSI покладається на Intel Core Ultra 7 155H SKU з 16 ядрами та 22 потоками, що вдвічі більше, ніж у Ryzen Z1 Extreme, передає Videocardz. Однак цей процесор Intel є гібридом P-ядер (продуктивних) та E-ядер (енергоефективних), що досі не було популярним вибором серед виробників портативних пристроїв, головним чином через обмежену графічну продуктивність. Однак ситуація змінилася з появою серії Intel Core Ultra 100H.

Система буде оснащена 6 P-ядрами та 8 E-ядрами, плюс з 2 LP-ядрами (з наднизьким енергоспоживанням). Вбудована графіка базуватиметься на архітектурі Arc Alchemist з 8 Xe-ядрами, що розганяються до 2,25 ГГц. Офіційно Core Ultra 7 155H — це процесор з енергоспоживанням 28 Вт і максимальною турбопотужністю 115 Вт. Попередні тести показують, що графіка Arc Xe-LPG демонструє конкурентну перевагу над інтегрованою AMD RDNA3, яка використовується в серіях Ryzen 7040 і 8040. Це змагання буде цікавим і мотивуватиме Intel вдосконалювати свої драйвери.

Витік специфікацій також підтверджує, що система матиме до 32 ГБ оперативної пам’яті. Це вдвічі більше, ніж у Legion go та ROG Ally без будь-яких модифікацій. Втім, не виключено, що MSI запропонує різні конфігурації одного і того ж пристрою.

Офіційна презентація нового портативного ігрового пристрою відбудеться наступного тижня на виставці CES 2024, але витік зіпсував сюрприз для шанувальників MSI. Інформація була частиною маркетингових матеріалів MSI China, які були оприлюднені передчасно.