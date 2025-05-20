MSI показала ПК MEG Vision X AI 2 — гігант ШІ з NVIDIA RTX 5090 та вбудованим 13” дисплеєм за $7500

Комп'ютер MEG Vision X AI 2nd

Вперше MSI MEG Vision X AI 2nd був представлений на CES 2025 у січні, а зараз компанія демонструє його на Computex та оприлюднює фантастичну вартість.

Другий MEG Vision X AI має топові компоненти, але увагу у першу чергу привертає 13” панель на передній грані корпусу. MSI оснастила вбудований сенсорний екран спеціальною програмою, яка дозволить зручно керувати комп’ютером. «Під капотом» цієї системи знаходиться інтелектуальне розпізнавання активності користувача та відповідне налаштовання параметрів продуктивності. За замовчанням дисплей відображає статистику ПК. Якщо ж ШІ чи показники роботи не в пріоритеті у користувача, дисплей може виконувати будь-яку функцію додаткового монітора.

Вбудований інтерфейс полегшує взаємодію з різноманітними LLM, як ChatGPT, Gemini, Grok, Meta та Claude. ПК оснащений вбудованими мікрофоном і динаміком, які дозволять спілкуватися з застосунком MSI або з Microsoft Copilot. MSI додає у комплект хмарно-незалежну модель ШІ можливостями чату та створення зображень. З огляду на комплектацію до відеокарт NVIDIA GeForce RTX серії 50 до 5090 та процесор Intel Core Ultra 9 285K, ШІ точно є на чому працювати.

Сайт Tom’s Hardware сфотографував на Computex 2025, який пристрій має вигляд наживо:

MSI MEG Vision X AI 2 створений на основі материнської плати MSI Project Zero Z890, кабелі якої приховані позаду. Для охолодження компанія обрала 360 мм рідинний кулер AIO, доповнений радіаторами Glacier Armor, що покривають VRM та SSD, і знижують, за словами MSI, температуру на 25%. Система Silent Storm Cooling AI використовує штучний інтелект для керування швидкістю вентиляторів та оптимальної ефективності охолодження, з підтримкою значення не вище 17,7 дБ у режимі безшумної роботи.

На корпусі є USB 3.2 Gen 2 (10 Гбіт/с), два USB 3.2 Gen 1 (5 Гбіт/с), а також окремі порти для мікрофона та навушників. На задній панелі є два Thunderbolt 4, чотири USB 3.2 Gen 1 (5 Гбіт/с), один порт 5GbE, S/PDIF та два аудіороз’єми. Живлення забезпечує блок з золотим сертифікатом на 850 Вт або 1200 Вт. Бездротове з’єднання включає Intel Killer Wi-Fi 7 та Bluetooth 5.4. Вартість комп’ютера становить від $5000 до $7500 — багато, але не надто, з урахуванням ціни та складності придбання RTX 5090.

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Джерела: MSI, Tom`s Hardware