MSI покаже на CES 2024 портативний ігровий пристрій у дусі ASUS ROG Ally та Lenovo Legion GO

Компанія MSI натякає у соцмережі Instagram на майбутній анонс нового ігрового пристрою. Його демонстрація очікується на виставці CES 2024.

Вочевидь, MSI має намір анонсувати портативний ігровий пристрій з геймпадом. Він прикрашений символом True Gaming і має стати частиною новітньої лінійки ігрових продуктів MSI.

Компанія представила цей пристрій у соціальних мережах, назвавши його «новим поколінням MSI Dragon». Цей дракон буде зображений на логотипі MSI Gaming, розміщеному на задній панелі пристрою.

Хоча MSI ще не розкрила жодних подробиць про новий ігровий пристрій, є підстави вважати, що він буде оснащений процесором AMD Ryzen Z1 на базі архітектур Zen4 та RDNA3, або новою серією процесорів Intel Core Ultra 100. Обидва ці варіанти або вже використовувалися, або мали натяки використання у нових пристроях.

Кишеньковий ігровий комп’ютер від MSI зіткнеться з конкуренцією з такими пристроями, як ASUS ROG Ally та Lenovo Legion GO. Вони обидва оснащені процесором APU Ryzen Z1 Extreme.

Джерело: videocardz