Новини Технології 24.02.2026

Божевільний вчений з YouTube створив "грозу в домашніх умовах", з'єднавши 400 акумуляторів для авто

author avatar

Олександр Федоткін

Автор новин та статей

Божевільний вчений з YouTube створив "грозу в домашніх умовах", з'єднавши 400 акумуляторів для авто
Anthony Drake/YouTube

Дослідник та легенда YouTube Ентоні Дрейк, відомий під ніком Styropyro, послідовно під’єднав 400 автомобільних акумуляторів, щоб продемонструвати силу електричного струму.


Дослідник витратив близько двох місяців на підключення всіх акумуляторів. Хоча напруга складає усього 65 В, сила струму вийшла просто безмежною. Ютубер на відео постійно збільшує пікові значення. У підсумку сила струму перевищила 150 000 А. Ентоні пояснює, що один розряд від цих батарей порівняний з цілою грозою.

Чоловік зазначає, що така сила струму здатна пошкодити практично все що завгодно. Схема має люз, який замикається будь-яким провідним предметом, закріпленим на двох дерев’яних брусках. Як тільки вимикач замикається, струм починає йти через предмет аж поки не вичерпається, не спалить сам об’єкт або не буде викинутий з ланцюга магнітними полями, які його супроводжують.


Переважно на відео ютубер випаровує різні метали, серед яких цинк, алюміній, мідь та залізо. Це супроводжується потоками плазми, вибухами та розплавленим металом, що виливається навкруги. Окрім цього неймовірна кількість струму створює потужні магнітні поля. В одному з експериментів дослідник використовує їх для підриву полої мідної труби. Однак вони створюють проблеми для його схеми також, зокрема для вимикача.

У магазині навряд чи вийде купити вимикач, розрахований на таку силу струму. Дослідник зібрав його самостійно з двох мідних блоків по 30 кг. Вони переживають сильні навантаження протягом усього відео, особливо, коли ютубер переробляє проводку вимикача для запобігання самовільним розмиканням.

Коли вимикач замикається, потужний струм випаровує мідь, а пара утворює плазму, яка стискається під впливом потужних магнітних полів. Це призводить до того, що плазма колапсує у вузький промінь, через який вивільняється неймовірна кількість енергії та тепла. Як пояснює дослідник, аналогічним чином блискавка утворює тонкі, вузькі розряди.

Сам Ентоні Дрейк іронічно зазначає, що не береться за щось потенційно небезпечне, не мінімізуючи ризиків. Він також підкреслює, що звичайній людині має бути зрозуміло, чому не варто повторювати подібні експерименти в себе вдома, оскільки навіть один автомобільний акумулятор здатен заподіяти значної шкоди якщо помилитись з підключенням.

ITC раніше повідомляв, щоютубер спалив MSI RTX 5090 Lightning з ціною $5000 заради рекордного бенчмарка. Інший — зібрав з Lego друкарську машинку, яка працює.

Ютубер створив найпотужніший ручний лазер у світі — придбав компонети на eBay

Джерело: Gizmodo

