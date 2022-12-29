На Київщині встановлять звукові сенсори для захисту інфраструктурних об’єктів від атак російських дронів та ракет

В одному з нещодавніх інтерв’ю начальник поліції Київської області Андрій Нєбитов розповів про деякі нововведення, які розробляються у відповідь на терористичні російські обстріли об’єктів української інфраструктури.

Допомагаємо Як бійці Херсонського напрямку обирали дрони і як це можете зробити ви

За його словами, об’єкти критичної інфраструктури планується обладнати акустичними датчиками, які допоможуть силам ППО завчасно відстежувати російські дрони та ракети. Так, дрони та ракети рухаються на низьких висотах і тому їх складно виявити радіолокаційними засобами. У багатьох випадках інформацію про політ дронів військовим передають люди, які чують або бачать ворожі літальні апарати. Ці відомості дозволяють силам ППО реагувати на загрози. Завдяки додатковим датчикам вдасться покращити спроможність військових своєчасно знищувати ворожі ракети та дрони.

«Було прийняте рішення по можливості для захисту об’єктів критичної інфраструктури обладнати відповідними датчиками, які будуть у змозі збирати акустичну інформацію і своєчасно передавати для реагування підрозділами ППО. Це зможе захистити не лише критичну інфраструктуру, не лише підстанції, які постійно обстрілює ворог, а й інші об’єкти, на які будуть націлені удари. Це датчики додаткового збору інформації, які дозволять ППО отримувати інформацію не тільки з радарів, лінії 102, а і, наприклад, в тих місцях, де немає людей. Тому якщо інформація буде передана завчасно, це дозволить військовим збити дрон чи ракету», – заявив Андрій Нєбитов.

Він додав, що оснащення об’єктів спеціальними відеокамерами та акустичними датчиками проводитиметься в рамках розвитку програми «Безпечна Київщина», на яку виділено близько 77 млн грн. Ці кошти будуть спрямовані на серверне обладнання, відеокамери та відповідні сенсори.

Джерело: Моя Київщина