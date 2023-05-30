На «ЛУН Місто» з’явилась інтерактивна мапа закладів з укриттями, де можна перечекати повітряну тривогу

Ресурс «ЛУН Місто» запустив новий сервіс – карту закладів з укриттями. Вона стане в пригоді під час атак російських терористичних сил з використанням дронів та ракет, які посилились останнім часом.

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«Ми на собі відчули, наскільки важливо мати під рукою карту з безпечними місцями, коли обстріли застають посеред міста та робочих справ, за кермом чи дорогою на зустріч», – зазначають у «ЛУН Місто».

Команда ресурсу зібрала та відобразила на своїй карті ті заклади, які можуть забезпечити укриття для гостей та людей, яким терміново потрібно перечекати небезпеку під час повітряної тривоги. На карті в один клік можна знайти своє розташування та переглянути найближчі заклади з укриттям. Це можуть бути станції метро, кав’ярні з підвалом тощо.

Наразі на карті відображені ті заклади, інформацію про які мала команда сервісу. У «ЛУН Місто» запрошують долучитися до ініціативи всіх інших, хто може забезпечити укриття для відвідувачів. Додати свій заклад на карту може кожен охочий його представник. Для цього потрібно заповнити анкету за наступною адресою.