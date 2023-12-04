На «Шахеди» почали встановлювати 40 кг термобаричні заряди – більша небезпека для цивільних, ураження більшої площі

Як повідомив фахівець з радіозв’язку Сергій «Флеш» Бескрестнов, російські загарбники почали встановлювати на «Шахеди» термобаричні заряди вагою 40 кг. До повідомлення додано фото відповідної бойової частини.

Принцип дії термобаричної зброї заснований на ефекті об’ємного вибуху газових, пилових або аерозольних хмар речовини. Часто подібні заряди відносять до зброї масового ураження через велику площу – десятки або сотні квадратних метрів, залежно від кількості заряду. У зоні ураження температура може сягати 2600 °C.

Термобаричний заряд особливо ефективний у закритих об’ємах. Наслідки влучання такого «Шахеду» у житловий будинок призведуть до більшої кількості жертв, а у разі потрапляння в інфраструктурний об’єкт – до більших руйнувань.

Термобарична речовина, яка вивільняється з-під великого тиску, заповнює весь доступний об’єм – сховатися за перегородкою не вийде. Вибух супроводжується потужною ударною хвилею, яка теж заподіює відчутну шкоду, зокрема, тілу людини.

З початку активної фази війни росія використовує ракетні установки «Солнцепёк» та «Буратино», оснащені ракетами з термобаричним зарядом, які випалюють великі площі. Модифікований Shahed можна порівняти з такою ракетою, бойова частина якої оцінюється у 30-90 кг.

Джерело: Сергій Флеш

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