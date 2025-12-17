Новини ШІ 17.12.2025 comment views icon

На тлі зростання суперечок Mattel відмовляється від планів представити продукт OpenAI цього року

author avatar

Андрій Шадрін

Автор новин

Photo: PIRG.org

Транснаціональний виробник іграшок Mattel — компанія, яка стоїть за брендами Barbie та Hot Wheels, — натискає кнопку “пауза” після оголошення в червні про “стратегічну співпрацю” з розробником ChatGPT, компанією OpenAI.

Експерти давно й наполегливо попереджають, що дозвіл маленьким дітям гратися іграшками з підтримкою ШІ може мати негативні наслідки — від гальмування розвитку до контакту з неприйнятними темами. Виробники іграшок випустили хвилю ШІ-продуктів, які вже ловили на тому, що вони пояснювали дітям, як знайти ножі, розпалювати вогонь сірниками, а також проводили “експрес-курси” з сексуальних фетишів. Найсвіжіше: під час тестів з’ясувалося, що одна ШІ-іграшка з Китаю транслює дітям тези Комуністичної партії Китаю, зокрема стверджує, що “Тайвань є невід’ємною частиною Китаю”, і захищає честь президента країни Сі Цзіньпіна.

Тож не дивно, що Mattel наразі заявляє, що не випустить свою першу іграшку з підтримкою OpenAI до кінця року, як планувалося раніше. У компанії запевнили, що нічого не планують на святковий сезон. Mattel також зазначила, що коли продукт з’явиться, він не буде орієнтований на маленьких дітей, оскільки сервіси OpenAI наразі обмежені віком 13+. Раніше компанія показово видалила зі своєї платформи одного ШІ-ведмедика, втім, згодом дозволила виробнику знову ним користуватися.

Новина про підписання угоди між Mattel та OpenAI свого часу одразу викликала скепсис. Навіть старші неповнолітні виявилися вразливими до цієї технології — це підтверджують тривожні випадки смертей підлітків і гучні судові справи: багато батьків подали позови проти OpenAI, стверджуючи, що ChatGPT сприяв самогубствам їхніх дітей.

“Mattel має негайно оголосити, що не інтегруватиме технології ШІ в дитячі іграшки. Діти не мають достатніх когнітивних можливостей, щоб повною мірою відрізняти реальність від гри. Наділення іграшок “людськими” голосами, здатними вести розмови, подібні до людських, несе ризик реальної шкоди дітям, може підірвати каже співпрезидент організації Public Citizen Роберт Вайссман.

Ці занепокоєння здебільшого ігноруються, особливо виробниками іграшок у Китаї, які масово заповнюють онлайн-майданчики США ШІ-іграшками для маленьких дітей. Два окремі звіти некомерційної організації US Public Interest Research Group Education Fund (PIRG) показали, що запобіжники вкрай недостатні й дозволяють дітям вести з ШІ-іграшками вельми неприйнятні розмови.

Як саме Mattel і OpenAI рухатимуться далі, поки невідомо. Досі не зрозуміло, що саме компанія готує, але з огляду на триваючі дискусії про численні негативні наслідки контакту дітей і підлітків із ШІ, будь-яка майбутня пропозиція перебуватиме під пильним контролем.

Джерело: Futurism.com

 

