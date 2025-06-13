Mattel випускає M3GAN? Ляльками Barbie керуватиме ШІ OpenAI

Всесвітньо відомий виробник іграшок, зокрема, ляльок Barbie — компанія Mattel підписала угоду з OpenAI з метою інтегрувати штучний інтелект у свої продукти.
Угода передбачає поєднання багаторічного досвіду Mattel у створенні популярних іграшок з передовими технологіями штучного інтелекту від OpenAI для створення іноваційних, інтерактивних продуктів для дітей і сімей у всьому світі.
Mattel та OpenAI займатимуться розробкою і випуском лінійки іграшок зі штучним інтелектом. Мова йде про випуск брендових іграшок Mattel, зокрема, Barbie та інших. Очікується, що іноваційні іграшки поєднуватимуть у собі веселощі та розваги, відповідаючи усім вимогам безпеки, конфеденційності даних і відповідності віку. Очікується, що перші іграшки від Mattel та OpenAI з інтеграцією ШІ мають з’явитись вже наприкінці цього року, однак, що саме це буде, поки тримають у секреті.
Окрім цього у рамках угоди Mattel почала використовувати інструменти від OpenAI, включно із ChatGPT Enterprise для проведення внутрішніх бізнес-операцій. Впроваджуючи ШІ у свої внутрішні процеси, Mattel сподівається оптимізувати операції та сприяти більш швидким та інтелектуальним циклам виробництва продукції.
«Mattel має доступ до передового набору можливостей ШІ, а також нових інструментів, які забезпечують продуктивність, креативність і масштабну трансформацію всієї компанії», — пояснює головний операційний директор OpenAI Бред Лайткап.
Чи будуть безпечними іграшки з ШІ
У Mattel запевняють, що ШІ від OpenAI в їхніх нових іграшках буде бескомпромісним у питаннях безпеки та конфеденційності особистих даних. Досі більшість іграшок з інтеграцією штучного інтелекту обмежувались такими функціями як розпізнавання голосу та видача запрограмованих відповідей. Реальні адаптивність, залученість та інтелект залишаються лише розмовами.
Є і інші занепокоєння, пов’язані із притаманними моделям ШІ вибриками, як то властивість видавати вигадану інформацію, або проявляти неадекватну поведінку у відношенні до користувачів. Важко не згадати M3GAN — трилер 2022 року, в якому іграшка, керована штучним інтелектом, починає творити жахливі речі.
Можливо, наступним кроком стане поява Барбі зі штучним інтелектом, яка говоритиме, слухатиме і розумітиме. Проте, етичність демонстрації дітям іграшок, здатних вести справжню розмову, залишається невизначеною.
OpenAI запустила ще розумніший ШІ o3-pro та на 80% знизила ціну моделі o3
Джерело: Interesting Engineering
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