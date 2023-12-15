Ексдівчина Ілона Маска запускає серію плюшевих ШІ-іграшок — у тому числі під назвою… Grok

Співачка Ґраймс у співпраці з компанією Curio та у партнерстві з OpenAI запускає власний ШІ-продукт — щоправда, іграшковий.

Ґраймс озвучує іграшки, а також є інвестором і радником продукту. Наразі представлені три моделі — Gabbo, Grem та Grok. Останній — співзвучний з новим чатботом Ілона Маска і є скороченням від слова Grocket (яке Ґраймс придумала, зважаючи на те, що її спільні з мільярдером діти росли поруч з ракетами SpaceX).

Три персонажі мають унікальні особистості, які Curio створив на основі мовної моделі OpenAI.

«Grok — дружелюбна ракета, яка любить танцювати й не вміє літати. Grem — космічний прибулець, одержимий рожевим кольором. Gabbo — цікава фігура, схожа на Піноккіо, яка завжди шукає нових друзів. Ідея полягає в тому, що ми можемо створювати веселих, симпатичних особистостей у кожному новому персонажі, якого запускаємо», — написав співзасновник Curio Міша Саллі в електронному листі The Verge.

За словами Саллі, іграшки наразі мають один режим, «милий, доброзичливий, жартівливий характер, який підходить для дітей», — але компанія працює над функцією в бета-версії, яка надасть більше переваг.

Згідно з базою даних Управління з патентів і товарних знаків США, Curio подав заявку на торговельну марку Grok 12 вересня 2023 року, хоча вона все ще очікує на розгляд. Водночас, схоже, що вони випередили Маска більш ніж на місяць — xAI не подавав заявку на торгову марку для чатбота Grok до 27 жовтня 2023 року.

Згідно з вебсайтом Curio, співпраця з Ґраймс почалася з публікації на X. У квітні користувач Roon опублікував повідомлення про майбутнє, де «все до останнього» буде «розумно анімованим» — включно з дитячими плюшевими ведмедиками, а співачка відреагувала на допис.

«Відчуваю, що це також перший крок до того, щоб скоротити час перед екраном настільки, наскільки це можливо для людини. Думаю, що коли ви прибираєте екрани, людський розум має тенденцію працювати набагато краще», — каже Ґраймс.

Наразі для роботи іграшок зі штучним інтелектом потрібне з’єднання Wi-Fi, хоча засновники сподіваються, що одного разу все апаратне та програмне забезпечення буде міститися в самій іграшці. Gabbo, Grem та Grok постачатимуться з програмою і нададуть батькам транскрибовану версію розмови їхньої дитини з іграшками.

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Компанія повідомила, що іграшки не зберігатимуть жодних голосових даних, а зберігання розшифровок відповідає Закону про захист конфіденційності дітей в Інтернеті. Стенограми буде видалено через 90 днів.

Іграшки зі штучним інтелектом вже доступні для попереднього замовлення за ціною $99 на вебсайті Curio. Очікується, що перші замовлення будуть відправлені на початку 2024 року.