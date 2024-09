На заводі Tesla у Німеччині 17% працівників на лікарняних, а 200 не були на роботі з початку року — Ілон Маск шокований

Виробництво Tesla у Німеччині стикається з незвичною проблемою — лікарняними. Співробітники використовують можливості соціальної системи, а профспілки кажуть, що на підприємстві надважкі умови роботи.

Андре Тіріг, директор з виробництва Tesla Gigafactory Berlin-Brandenburg, повідомив, що станом на серпень кількість лікарняних на заводі зросла до 17% від загальної кількості 12 000 робітників. Це багато у порівнянні з 5,2% в автомобільній промисловості Німеччини у 2023 році. 200 штатних працівників отримують заробітну платню, але ні разу не з’являлися на роботі у 2024 році.

Топменеджери відібрали 30 працівників, які перебували на лікарняному, та відвідали їх вдома. Хворі не дуже раділи тому, що їхні боси стукають у двері. Такі візити додому не є чимось незвичайним в автомобільній промисловості — вони відносно рідкісні, але законні. Компанія намагається апелювати до трудової етики співробітників.

Проте профспілка IG Metall стверджує, що фабрика насаджує «культуру страху». За даними профспілки, яка нараховує 16 членів заводської ради з 39 осіб, організація роботи стрес у працівників та призвело до того, що кількість лікарняних досягла 15% та вище.

Працівникам заводу варто очікувати посилення контролю найближчим часом: Ілона Маска повідомили про проблему. У X Twitter Маск каже, що «це звучить божевільно» і він вивчає ситуацію.

This sounds crazy. Looking into it.

— Elon Musk (@elonmusk) September 26, 2024