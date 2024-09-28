На заводі Tesla у Німеччині 17% працівників на лікарняних, а 200 не були на роботі з початку року — Ілон Маск шокований

Виробництво Tesla у Німеччині стикається з незвичною проблемою — лікарняними. Співробітники використовують можливості соціальної системи, а профспілки кажуть, що на підприємстві надважкі умови роботи.

Андре Тіріг, директор з виробництва Tesla Gigafactory Berlin-Brandenburg, повідомив, що станом на серпень кількість лікарняних на заводі зросла до 17% від загальної кількості 12 000 робітників. Це багато у порівнянні з 5,2% в автомобільній промисловості Німеччини у 2023 році. 200 штатних працівників отримують заробітну платню, але ні разу не з’являлися на роботі у 2024 році.

«Ми не терпітимемо, щоб одні люди гнули спину перед іншими, яким просто не хочеться ходити на роботу. На цій фабриці немає місця для людей, які не встають з ліжка вранці», — заявив Тієріг працівникам.

Топменеджери відібрали 30 працівників, які перебували на лікарняному, та відвідали їх вдома. Хворі не дуже раділи тому, що їхні боси стукають у двері. Такі візити додому не є чимось незвичайним в автомобільній промисловості — вони відносно рідкісні, але законні. Компанія намагається апелювати до трудової етики співробітників.

«Це не показник поганих умов праці, тому що умови праці однакові в усі робочі дні та в усі зміни. Це говорить про те, що німецька соціальна система певною мірою експлуатується», — каже Тіріг.

Проте профспілка IG Metall стверджує, що фабрика насаджує «культуру страху». За даними профспілки, яка нараховує 16 членів заводської ради з 39 осіб, організація роботи стрес у працівників та призвело до того, що кількість лікарняних досягла 15% та вище.

«Співробітники майже з усіх підрозділів фабрики повідомили про надзвичайно високе робоче навантаження. Коли не вистачає персоналу, хворі працівники відчувають тиск, а тих, хто залишається здоровим, перевантажують додатковою роботою», — каже Дірк Шульце, регіональний директор профспілки.

Працівникам заводу варто очікувати посилення контролю найближчим часом: Ілона Маска повідомили про проблему. У X Twitter Маск каже, що «це звучить божевільно» і він вивчає ситуацію.

This sounds crazy. Looking into it. — Elon Musk (@elonmusk) September 26, 2024

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«Тут, у Німеччині, а особливо в Берліні, «лікарняні» — це, як правило, дні вечірок або похмілля», — відповів один з коментаторів.

Зазвичай Ілон Маск не прихильний до співробітників, які не відповідають його жорстким стандартам. Після покупки Twitter Маск оголосив про масові звільнення та підвищив вимоги до працівників. На початку цього року Tesla звільнила тисячі людей, а Маск вимагав від керівництва звільнень тих, хто не готовий до жорстких умов.

Джерела: Handelsblatt, The Guardian, Quartz