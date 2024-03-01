«Розсадник расизму»: Tesla стикнулася з груповим позовом від 6 тис. темношкірих працівників

Каліфорнійський суд попередньо дозволив працівникам подати колективний позов на Tesla за звинуваченням у расизмі — засідання призначене на жовтень 2024 року.

Як зазначає Bloomberg, вперше скарга була подана ще у 2017 році Маркусом Воном, який стверджував, що цех заводу Tesla у Фремонті був «розсадником расистської поведінки». Компанія нібито «створила ворожу та образливу робочу атмосферу для темношкірих та/або афроамериканців, яка включає регулярне використання слів «N****r» та «N***» та інших расистських принизливих термінів», а відділ кадрів «ігнорував скарги».

Tesla початково відповіла на позов дописом у блозі, назвавши його «розсадником дезінформації». Компанія заперечила правопорушення і заявила, що звільнила трьох людей після розслідування ймовірних расистських інцидентів.

Якщо справа таки дійде до суду (Tesla могла оскаржити рішення до сьогодні), то процес розділять на дві фази: під час першого суд присяжних має вирішити, чи компанія вчинила достатньо дій для запобігання дискримінації та переслідуванням; і якщо так — на другому етапі позивачі (а їх близько 6 тисяч) подадуть свої вимоги про відшкодування збитків.

Завод Tesla у Фремонті в Каліфорнії також має бурхливу історію й з травмами працівників — рівень травматизму там вищий, ніж у середньому по США. Самого ж Маска звинувачують у протидіях спробам працівників об’єднатися в профспілки.

Business Analysis in IT. Опануйте високооплачувану IT-професію, навчіться на основі даних виявляти проблеми бізнесу та знаходити рішення для зростання. Реєстрація на курс

Триває конкурс авторів ІТС. Напиши статтю про розвиток ігор, геймінг та ігрові девайси та вигравай професійне ігрове кермо Logitech G923 Racing Wheel, або одну з низькопрофільних ігрових клавіатур Logitech G815 LIGHTSYNC RGB Mechanical Gaming Keyboard!