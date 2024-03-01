«Розсадник расизму»: Tesla стикнулася з груповим позовом від 6 тис. темношкірих працівників

Каліфорнійський суд попередньо дозволив працівникам подати колективний позов на Tesla за звинуваченням у расизмі — засідання призначене на жовтень 2024 року.
Як зазначає Bloomberg, вперше скарга була подана ще у 2017 році Маркусом Воном, який стверджував, що цех заводу Tesla у Фремонті був «розсадником расистської поведінки». Компанія нібито «створила ворожу та образливу робочу атмосферу для темношкірих та/або афроамериканців, яка включає регулярне використання слів «N****r» та «N***» та інших расистських принизливих термінів», а відділ кадрів «ігнорував скарги».
Tesla початково відповіла на позов дописом у блозі, назвавши його «розсадником дезінформації». Компанія заперечила правопорушення і заявила, що звільнила трьох людей після розслідування ймовірних расистських інцидентів.
Якщо справа таки дійде до суду (Tesla могла оскаржити рішення до сьогодні), то процес розділять на дві фази: під час першого суд присяжних має вирішити, чи компанія вчинила достатньо дій для запобігання дискримінації та переслідуванням; і якщо так — на другому етапі позивачі (а їх близько 6 тисяч) подадуть свої вимоги про відшкодування збитків.
Завод Tesla у Фремонті в Каліфорнії також має бурхливу історію й з травмами працівників — рівень травматизму там вищий, ніж у середньому по США. Самого ж Маска звинувачують у протидіях спробам працівників об’єднатися в профспілки.
Працівники заводу Tesla в Техасі — про вибухи, падіння й травми від роботів
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