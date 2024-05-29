Cyberpunk 2077 завершено, над The Witcher 4 працюють понад 400 людей — гра завершить препродакшен у другій половині 2024 року

Гра The Witcher 4, яка відома під кодовою назвою Polaris, все ще залишається на етапі попереднього виробництва, але понад 400 співробітників CD Projekt RED уже працюють над грою.

«У першому кварталі 2024 року ми зосередилися на подальшому розвитку наших проєктів. Найбільший із них за розміром команди, а також за прогресом у поточній роботі — це Polaris. Майбутня перша частина нової трилогії The Witcher. Зараз над грою працюють понад 400 людей, і ми плануємо перейти до фази виробництва у другій половині року», — каже фінансовий директор компанії Пьотр Нілубович.

Це відповідає січневим заявам компанії про намір залучити 400 розробників до роботи над грою до літа та розпочати повне виробництво у 2024 році. У слайді, який супроводжує останній фінансовий звіт, CD Projekt зазначає, що 407 розробників працювали над Polaris станом на 30 квітня 2024 року, у порівнянні з 56 розробниками, залученими до Cyberpunk Orion, 39 над спінофом The Witcher Sirius і 20 над абсолютно новою грою Hadar.

Поки що мало відомо про Polaris, окрім того факту, що це буде перша гра у «новій трилогії AAA RPG». Також у грі будуть «нові елементи геймплея та нова механіка», які відрізнятимуть її від попередніх ігор «Відьмак». У звіті CDPR також підтвердила повне завершення роботи над Cyberpunk 2077.

Джерело: GamesRadar