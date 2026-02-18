Найменший у світі QR-код встановив рекорд за щільністю зберігання даних: 2 ТБ на сторінку

TU Wien

Дослідники з Віденського технічного університету та компанії Cerabyte зменшили QR-код до рекордних 1,98 мкм².





Цей QR-код менший за більшість бактерій. Через це його можна побачити лише через електронний мікроскоп. Він зі своїми розмірами вже потрапив до Книги рекордів Гіннеса. Розміри найменшого наразі коду складають лише 37% від розмірів попереднього рекордсмена.

Нова технологія може виявитись величезним кроком у сфері зберігання даних. Сучасні накопичувачі, зокрема, жорсткі диски, виходять з ладу буквально за кілька років. Новий метод базується на використанні тонких керамічних плівок для забезпечення виключної довговічності. Зазвичай цими матеріалами покривають високопродуктивні різальні інструменти.

Вони залишаються стабільними під впливом сильних температур та високого тиску. Науковці використали сфокусовані іонні пучки для нанесення коду на керамічний шар. Кожен піксель завширшки складає близько 49 нм — в 10 раз менше довжини хвилі видимого світла.





“Створена нами структура настільки тонка, що її неможливо побачити за допомогою оптичних мікроскопів”, — зазначає професор Пол Майрхофер.

За його словами, хоча вчені мають змогу маніпулювати окремими атомами, ці структури часто змінюються з часом, що призводить до знищення збереженої інформації. Окремі атоми часто дифундують та заповнюють проміжки, руйнуючи дані. Вчені з Віденського університету знайшли спосіб подолати це. Майрхофер зазначає, що створена його командою структура коду здатна зберігати інформацію протягом століть.

Один лист паперу формату А4 може вмістити понад 2 ТБ даних. На відміну від сучасних ЦОД, цим носіям не потрібна електрика та охолодження. Вони виступають екологічною альтернативою. Це зрушення може значно скоротити глобальні викиди вуглекислого газу від центрів обробки даних. Зараз команда зосереджена на тому, щоб зробити цей процес швидшим і дешевшим. Науковці хочуть вийти за рамки простих QR-кодів і перейти до складних структур даних. Це дослідження прокладає шлях до більш екологічного цифрового майбутнього.

