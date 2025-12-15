Samsung згортає виробництво SATA-SSD: експерти прогнозують ціновий "тиск" на накопичувачі у наступні 18 місяців

Samsung SATA-SSD

Samsung готується припинити виробництво SSD з інтерфейсом SATA у 2026 році. Це може суттєво скоротити загальну пропозицію твердотілих накопичувачів і спровокувати зростання цін як на SATA, так і на NVMe SSD. Йдеться не про ребрендинг чи зміну лінійки, а про реальне зменшення обсягів постачання готових споживчих продуктів, що здатне відчутно вплинути на доступність накопичувачів на ринку.

За інформацією інсайдера Moore’s Law is Dead (MLID), Samsung офіційно оголосить про вихід із сегмента SATA SSD у січні 2026 року — ймовірно, під час CES 2026 або одразу після виставки. За словами MLID, компанія завершить виробництво SATA SSD після виконання чинних контрактів і не передаватиме ці ж NAND-чипи іншим брендам для випуску споживчих моделей.

Цей крок може мати серйозні наслідки. За даними MLID, SSD Samsung становлять значну частку найпопулярніших накопичувачів на Amazon, і близько 20% з них — це саме SATA-моделі. Вихід такого великого гравця з ринку призведе до зменшення загальної кількості доступних SSD, що неминуче створить тиск на ціни не лише SATA, а й M.2 NVMe накопичувачів.

Сумніви щодо цього сценарію частково підтверджує позиція ветерана індустрії пам’яті Дейва Егглстона. Під час нещодавнього подкасту MLID він зазначив, що NAND SSD можуть стати наступним компонентом ПК, який зіткнеться з масштабним зростанням цін — на тлі вже різкого подорожчання оперативної пам’яті.

MLID підкреслює, що ситуація із Samsung принципово відрізняється від нещодавнього рішення Micron згорнути споживчий бренд Crucial у сегменті RAM. У випадку Micron, а також SK hynix і Samsung, DRAM-чипи й надалі постачаються стороннім брендам на кшталт G.SKILL, ADATA чи Corsair, тож загальна пропозиція майже не страждає. Натомість припинення випуску SATA SSD Samsung фактично прибирає з ринку цілий клас готових продуктів від одного з найбільших виробників NAND у світі.

Окремий ризик — можливий ефект панічних закупівель. Бізнеси та системні інтегратори, які досі покладаються на SATA-інтерфейс, можуть почати масово скуповувати накопичувачі, що ще більше підштовхне ціни вгору та погіршить доступність.

Водночас у довшій перспективі аналітики галузі очікують послаблення цінового тиску у 2027-2028 роках. Це пов’язують із поверненням DRAM-виробників до активнішої роботи в споживчому сегменті, розвитком локальних ШІ-навантажень, а також виходом нових поколінь PlayStation і Xbox, які вимагатимуть надшвидких SSD і великих обсягів пам’яті.

Якщо Samsung справді зупинить виробництво SATA SSD у 2026 році, ринки накопичувачів і ПК загалом чекає непростий період: менша пропозиція, ризик дефіциту та зростання цін.

Джерело: tweaktown