Новини Пристрої 31.07.2025 comment views icon

Micron представила перший у світі SSD PCI 6.0 зі швидкістю 28 000 МБ/с та накопичувач на 245 ТБ

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Олексій Єрін

Автор новин

Micron представила перший у світі SSD PCI 6.0 зі швидкістю 28 000 МБ/с та накопичувач на 245 ТБ
Лінійка нових SSD Micron / Micron

На цьому тижні компанія Micron представила одразу дві серії SSD для корпоративного ринку. Одна з них розрахована на безпрецедентну швидкість, інша — на максимальний об’єм.

Перша лінійка включає модель Micron 9650, яка підтримує інтерфейс PCIe 6.0 й здатна зчитувати послідовні дані на рекордній швидкості до 28 000 МБ/с, при цьому максимальна швидкість запису становить 14 000 МБ/с. Швидкість довільного зчитування також найвища на сьогодні — 5,5 млн IOPS, а для запису заявлено 0,9 млн IOPS, що є високим, але не рекордним показником на цей час. 

Micron представила перший у світі SSD PCI 6.0 зі швидкістю 28 000 МБ/с та накопичувач на 245 ТБ
ТТХ Micron 9650 в порівнянні з попереднім поколінням пристроїв / Micron

SSD побудований на фірмовому контролері Micron, а в його основі лежить 276-шарова пам’ять 3D TLC NAND дев’ятого покоління. Повідомляється, що диски постачатимуться у формфакторах E1.S та E3.S 1T (для датацентрів), причому деякі моделі будуть сумісні з рідинним охолодженням. Оскільки ШІ-обробка потребує високих швидкостей саме зчитування даних, модель 9650 чудово підходить для таких задач. Також серед важливих особливостей нового SSD відмічена підтримка P2P-обміну даними (без участі CPU) з відеокартами Nvidia Blackwell.

«З продуктивністю до 5,5 мільйона IOPS при довільному зчитуванні, Micron 9650 добре підходить до ШІ-серверів з високою пропускною здатністю та низькими затримками. Цей продукт допомагає забезпечити прямий обмін даними з GPU, мінімізуючи простої та максимізуючи ефективність роботи системи. У поєднанні з передовою серверною архітектурою Dell накопичувачі дозволять компаніям розкрити нові рівні продуктивності та аналітики», — зазначив Арункумар Нараянан, старший віцепрезидент Compute and Networking у Dell Technologies.

Друга лінійка накопичувачів, Micron 6600 ION, має у своєму складі декілька моделей. Першими на ринку з’являться SSD на 31 ТБ, 61 ТБ і 123 ТБ, а у першій половині 2026 року має вийти накопичувач на 245 ТБ. Серія ION побудована на 276-шаровій пам’яті G9 3D QLC NAND і має інтерфейс PCIe 5.0 x4. Швидкість послідовного зчитування для цих накопичувачів заявлена до 14 000 МБ/с, а довільного — до 2 млн IOPS.

Micron представила перший у світі SSD PCI 6.0 зі швидкістю 28 000 МБ/с та накопичувач на 245 ТБ
Основні специфікації лінійки Micron 6600 ION / Micron

Як неважко здогадатися, основне призначення SSD ION — зберігання даних у великих датацентрах із високою енергоефективністю. Накопичувачі споживають 5 Вт у режимі очікування і до 25 Вт під навантаженням, що, за словами компанії, на 37 % ефективніше за накопичувачі на магнітних дисках. ION SSD постачатимуться у формфакторах E3.S 1T та U.2. Наразі модель Micron 9650 вже доступна клієнтам. Також відомо, що Micron 6600 ION об’ємом 123 ТБ має з’явитися на ринку в третьому кварталі 2025 року, тобто зовсім скоро.

Джерело: Tom’s Hardware

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