Новини Наука та космос 01.10.2025 comment views icon

NASA: Земля темнішає, додаткове потепління найбільш відчує північна півкуля

author avatar

Олександр Федоткін

Автор новин та статей

NASA: Земля темнішає, додаткове потепління найбільш відчує північна півкуля
Depositphotos

Група дослідників з NASA виявила, що Земля відбиває дедалі менше сонячного світла, особливо у Північній півкулі.

Зниження цього показника чітко прослідковується за останні 20 років за даними NASA. Група дослідників під керівництвом доктора Нормана Леба з Дослідницького центру Ленглі проаналізувала, скільки променевої енергії наша планета відбиває назад у космос. 

Вчені проаналізували супутникові дані за останні 24 роки, включно із показниками сонячної радіації, альбедо та радіаційним балансом. Отримані результати свідчать, що з 2001 року Північна та Південна півкулі потемнішали та наразі відбивають менше сонячного світла.

Поглинання радіації загалом збільшилось на 0,83 Вт/м² за десятиліття. Особливо це вплинуло на Північну півкулю, яка додатково поглинає 0,34 Вт/м². Хоча частина цього надлишку компенсується повітряними потоками та океанічними течіями, чисте зростання складає 0,21 Вт/м² за десятиліття.

NASA: Земля темнішає, додаткове потепління найбільш відчує північна півкуля
Зональні середні аномалії у (A) взаємодії аерозолю та радіації (IRF) та (B) радіаційному відгуку хмар на південному заході за 2001-2024 роки/PNAS

Попередні дослідження припускали, що повітряні потоки та океанічні течії значною мірою вирівнюють баланс між Північною та Південною півкулями, однак останні вимірювання демонструють, що він все більше порушується.

Серед факторів, які впливають на погіршення відбиття сонячного світла:

  • Танення льоду — сніговий та крижаний покрив в Арктиці стрімко скорочується, а темні поверхні поглинають більше енергії.
  • Зменшення аерозольних частинок призвело до зменшення утворення хмар, що також вплинуло на показники відбиття сонячної радіації.
  • Лісові пожежі та виверження вулкана Хунга-Тонга спровокували викид додаткової кількості аерозолів, посиливши відбиття у короткостроковій перспективі, але не у довгостроковій.

Зниження відбиття демонструє, що такі природні механізми стабілізації, як хмари та океанські течії вже не працюють повноцінно. Це означає, що Земля, особливо Північна півкуля, накопичує більше енергії у довгостроковій перспективі. Для таких регіонів як Європа та Північна Америка це може означати додаткове потепління.

Дослідники підкреслюють важливість відображення цього у сучасних кліматичних моделях. Чи зможе глобальна система відновити рівновагу у довгостроковій перспективі чи порушення симетрії збережеться, поки що невідомо, але це є критично важливим питанням для майбутнього глобального клімату.

Спецпроєкти
Миючий пилосос Mova X4 Pro: самоочищення, чотири режими роботи та LED-підсвічування
Infinix представляє GT 30 Pro: ігровий флагман з продуктивністю FPS протягом усього дня

Результати дослідження опубліковані у журналі PNAS

Джерело: PCWorld

Популярні новини

arrow left
arrow right
Еволюція людей продовжується, але вже не через генетику, — гіпотеза
"Ми повертаємось на Місяць вперше за 50 років": NASA анонсувала місію Artemis 2 з екіпажем на лютий 2026 року
Вчені створили перекотиполе для Місяця: робот пройде там, де застрягнуть інші
Картини Джексона Поллока токсичні: вчені розгадали 77-річну таємницю синього пігмента
Тренд TikTok заклеювати рота на час сну: лікарі пояснюють, чому це небезпечно
Вибух наднової V Sagittae можна буде спостерігати навіть вдень
Астероїд 2024 YR4 може врізатися в Місяць у 2032 році
Чорна діра всередині зірки: телескоп Джеймса Вебба відкрив новий клас космічних об’єктів
NASA винайшла колеса, що не проколюються та не деформуються, і їх вже можна придбати
Земля, Марс, Венера та невідома планета гармонійно “вальсували” навколо Сонця, — моделювання на спостереженнях екзопланет
Міжзоряна комета 3I/ATLAS змінює колір, і зелені чоловічки тут ні до чого
Де ховається свідомість: дослідження мозку знайшло неочікувану відповідь
Астрономи знайшли близнюка Землі за 41 світловий рік
В одній глибокій галактиці: Чубакка з "Зоряних воєн" знайдений в океані
Секретний космічний літак X37-B випробує квантову альтернативу GPS
Вчені з'ясували, чому ровери NASA постійно застрягають на інших планетах
Річки Аляски стали помаранчевими: вчені б’ють на сполох через танення вічної мерзлоти
Без чіткої дати повернення: астронавти Crew-11 вирушили на МКС на тлі фінансових проблем NASA
Корали бачать без очей, — дослідження
Медична допомога без лікаря: NASA і Google тестують ШІ-асистента для дальніх космічних місій
Апарат NASA для пошуку води на Місяці втрачений через день після запуску
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати