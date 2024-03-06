Наслідки позова Nintendo до Yuzu призвели до паніки в спільноті. Емулятор Nintendo DS Drastic став бесплатним і готується закриватися

Наступного дня, як емулятор Yuzu для Nintendo Switch повністю згорнув свою діяльність через судовий позов Nintendo, поки що незрозуміло, чого варто побоюватися іншим учасникам спільноти емуляторів. Поки вони зайняли вичікувальну позицію, й постаралися мінімізувати потенційні втрати (щоб хоча б не виплачувати $2,4 млн, як Tropic Haze, творець емулятора Yuzu).

Розробник популярного емулятора Nintendo DS Drastic щойно зробив свій застосунок повністю безплатним для Android (раніше він коштував $4,99) і має намір видалити його назавжди. Розробник Exophase написав у своїй офіційній сторінці в Discord, що «я хочу чітко заявити, що не маю жодних фінансових стимулів», і що крок Nintendo просто «зробив весь процес більш терміновим», повідомляє The Verge.

Тим часом популярний сервер Discord для Steam Deck принаймні тимчасово закрив весь свій канал щодо емуляції, написавши: «Наразі ми не маємо можливості розібратися з потенційними юридичними наслідками проведення дискусій щодо Yuzu або емуляції» і перепросили за «необхідність цензури».

Сервер Discord для Ryujinx, іншого емулятора Nintendo Switch, більше не приймає запрошення.

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Ще один ефект другого порядку: без Yuzu та Citra (емулятор Nintendo 3DS, що також зник через юридичний відділ Nintendo) постачальники емуляції «все в одному», як популярний EmuDeck, змушені шукати базові емулятори деінде. EmuDeck повертається до Ryujinx для емуляції Nintendo Switch і тестує Panda3DS замість Citra.

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