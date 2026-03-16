Новини Софт 16.03.2026

PC-емулятор GameNative для Android додав підтримку Steam Achievements

Софія Шадріна

PC-емулятор GameNative для Android додав підтримку Steam Achievements / Depositphotos

GameNative — нещодавно випущений PC-емулятор для Android — отримав підтримку Steam Achievements (досягнень Steam). Оновлення також містить новий оверлей зі статистикою використання ресурсів.


Новий білд включає безліч виправлень помилок та інших покращень. PC-емуляція на Android набирає обертів, і з’являється все більше варіантів — наприклад, GameHub, який дозволяє користувачам отримувати доступ до власної бібліотеки ігор на Android-пристроях. GameNative — відносно новий, відкритий альтернативний проєкт, що приваблює користувачів більшим вибором ігор і зручнішим підключенням до таких платформ, як Epic Games Store, Steam та GoG.

Розробники GameNative випустили оновлення версії до 0.8.1, яке містить низку виправлень для покращення продуктивності, а також додає важливу функцію для Steam. Згідно з журналом змін, опублікованим розробниками на GitHub та в Discord-каналі GameNative, застосунок тепер підтримує Steam Achievements — систему цілей і досягнень у конкретних іграх. Хоча реальних нагород за це не передбачено, Steam Achievements слугують непрямим способом виміряти майстерність гравця та порівняти свої результати з іншими. Крім Steam Achievements, GameNative отримав оверлей продуктивності, який відображає статистику: FPS, використання оперативної пам’яті, CPU, GPU та заряду акумулятора.

Інші виправлення та покращення в новому білді:


  • Коректне встановлення передумов (VCRedist, PhysX, XNA тощо);
  • Виправлення зависання завантажень Steam на кнопці “Відновити”;
  • Виправлення перезапису локальних збережень хмарними при втраті з’єднання під час гри;
  • Усунення нескінченних завантажувальних екранів і чорних екранів при запуску;
  • Виправлення вильотів при редагуванні контейнера на старих версіях Android;
  • Виправлення запуску зовнішніх ігор при відкритому застосунку;
  • Додано експорт/імпорт конфігурації контейнера для всіх платформ;
  • Додано налаштування авто-паузи/відновлення для кожної гри;
  • Підтримка пошуку ігор з символами з наголосами.

GameNative недоступний для завантаження через Play Store, але його можна отримати безпосередньо зі сторінки проєкту на GitHub, де також є вихідний код для тих, хто хоче покопатись у деталях. Попередні нічні білди можна знайти в Discord-сервері GameNative.

Новий емулятор ПК на Android тепер підтримує культову функцію Steam.
Steam Achievements. Source: Android Authority / Steam / GameNative

Успіх GameNative розгортається на фоні гарячої конкуренції у ніші PC-емуляторів для мобільних пристроїв. Основний конкурент GameHub від компанії GameSir вже підійшов до позначки 5 млн користувачів станом на листопад 2025 року, при цьому його Discord-сервер виріс із 30 000 до понад 40 000 учасників. Проте GameNative, будучи повністю відкритим проєктом, здобуває все більшу підтримку спільноти: розробник GameHub Lite — стриппедової альтернативи GameHub — публічно заявив, що радить витрачати час саме на GameNative, оскільки “це open-source з самого початку, і саме в цьому напрямку має рухатися спільнота”. Технологічна основа обох продуктів спирається на відкриті рушії — Proton, FEX та Box64, фінансування яких частково забезпечує Valve (The Memory Core) , що фактично означає: покращення у GameNative автоматично сприяють розвитку всієї екосистеми PC-емуляції на Android.

Підтримка Steam Achievements у GameNative — не просто косметична функція, якщо враховувати реальний масштаб платформи. Steam досяг рекордного показника у 42 042 778 одночасних онлайн-користувачів 11 січня 2026 року, а щомісячна аудиторія платформи у 2025 році склала 147 мільйонів активних користувачів. У 2025 році на Steam вийшло 20 018 нових ігор. Це колосальна бібліотека, доступ до якої тепер — нехай і частково — відкривається з Android-смартфона.

Три феноменальні AAA-ігри для консолей і ПК, у які також можна зіграти на Android

Граємо в Resident Evil Requiem на відеокартах MSI: NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti 8GB vs. RTX 5070 12GB vs. RTX 5080 16GB
Зенітні дрони – новий ешелон ППО. Як вони покращать захист енергетики? Розбираємо на прикладі WIY STRILA

Джерело: Android Authority

