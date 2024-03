Nintendo розібралася з Yuzu — творці емулятора Switch сплатять $2,4 млн компенсації та згорнуть всі розробки

Минулого місяця компанія Tropic Haze, творець емулятора Yuzu для консолі Switch, отримала позов від Nintendo, яка стверджувала, що Yuzu «сприяє піратству в колосальних масштабах». Зараз обидві сторони досягли взаємної згоди щодо грошового врегулювання та постійної судової заборони. Tropic Haze виплатить Nintendo $2,4 млн.

За рішенням Окружного суду штату Род-Айленд компанія Tropic Haze отримала постійну судову заборону пропонувати або продавати Yuzu або будь-який її вихідний код у майбутньому.

Її членам також заборонено створювати будь-яке майбутнє програмне забезпечення, що обходить технічний захист Nintendo, а Tropic Haze повинна передати всі домени сайтів та інформацію, пов’язану з емулятором.

Ця постійна судова заборона є обов’язковим до виконання судовим рішенням, і будь-які порушення з боку Tropic Haze або її членів призведуть до застосування до них повного обсягу судових повноважень щодо неповаги до суду, включно з каральними та грошовими санкціями.

У своїх початкових позовних документах Nintendo стверджувала, що найбільший торішній реліз для Switch — The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, був піратським чином завантажений понад мільйон разів за півтора тижня в травні.

З Yuzu в руках ніщо не заважає користувачеві отримати і грати в нелегальні копії практично будь-якої гри для Nintendo Switch, і все це без сплати жодної копійки Nintendo або будь-якому з сотень інших розробників і видавців, які створюють і продають ігри для Nintendo Switch. По суті, Yuzu перетворює звичайні комп’ютерні пристрої на інструменти для масового порушення інтелектуальної власності Nintendo та інших розробників і видавців ігор, захищених авторським правом.

