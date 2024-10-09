Новини Кіно 09.10.2024 о 12:52 comment views icon

Наступний фільм Крістофера Нолана вийде у 2026 році, Метт Деймон розглядає пропозицію про головну роль

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Ігор Панченко

Автор новин

Наступний фільм Крістофера Нолана вийде у 2026 році, Метт Деймон розглядає пропозицію про головну роль

Режисер Крістофер Нолан планує продовжити співпрацю з кінокомпанією Universal Pictures та залучити до свого нового проєкту актора Метта Деймона.

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За даними видання Deadline, Нолан готується до зйомок нового фільму, який має вийти в прокат у форматі IMAX 17 липня 2026 року. Наразі деталі майбутньої стрічки тримаються в секреті.

Режисер розпочав співпрацю з Universal після завершення контракту з Warner Bros. Причиною розриву стало рішення Warner Bros. випустити всі фільми 2021 року одночасно в кінотеатрах та на стрімінговій платформі HBO Max.

Нолан різко розкритикував цей крок, заявивши, що провідні режисери та зірки кіноіндустрії «лягли спати, вважаючи, що працюють на найкращу кіностудію, а прокинулися, розуміючи, що працюють на найгірший стримінговий сервіс».

Першим проєктом Нолана для Universal став «Оппенгеймер» (2023). Фільм здобув сім премій «Оскар», включно з нагородами за найкращий фільм та режисуру. Касові збори стрічки перевищили $975 млн, що зробило її найприбутковішим біографічним фільмом в історії.

Попри розрив стосунків, Warner Bros. висловлює бажання відновити співпрацю з Ноланом у майбутньому.

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Джерело: IGN

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