Крістофер Нолан змінив фінал «Джокера», а ідея сиквелу прийшла Хоакіну Феніксу уві сні, — The Hollywood Reporter

Видання The Hollywood Reporter (THR) опублікувало матеріал про закулісся створення «Джокер: Божевілля на двох».

THR повідомляє, що у Warner Bros. навряд чи відбудуться кадрові зміни через неоднозначний прийом сиквелу. Фільм отримав схвалення всього керівництва студії, перетворившись на «колективну невдачу» для Warner Bros.

Майкл Де Лука та Памела Абді, які очолили кіностудію Warner Bros. у червні 2021 року, одним з перших рішень ухвалили створення продовження «Джокера». Попередник Тобі Еммеріх уже узгодив ключові умови: режисер Тодд Філліпс та актор Хоакін Фенікс отримали по $20 мільйонів, а бюджет фільму сягнув $190 мільйонів порівняно з $55 мільйонами першої частини.

Керівництво Warner Bros. не могло відмовитися від створення сиквелу, зважаючи на приголомшливий успіх першого «Джокера», який став найкасовішим фільмом із рейтингом R в історії. Проте під час прем’єрного вікенду 4–6 жовтня «Божевілля на двох» зазнав невдачі, зібравши лише $37,8 млн в США та ставши першим коміксовим фільмом з рейтингом D від CinemaScore.

The Joker: FOLIE A DEUX scores a D. Did you catch this in theaters tonight? We would love to hear your thoughts. #TheJoker #cinemascore pic.twitter.com/FOKksjFRN9 — CinemaScore (@CinemaScore) October 5, 2024

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Тодду Філліпсу надали безпрецедентний рівень творчої свободи та право фінального монтажу. Студія та режисер вирішили не проводити тестові покази, щоб уникнути витоку спойлерів. Це рішення викликало сумніви у багатьох, адже навіть для «Месників: Завершення» такі покази відбувалися.

Цікаво, що фінали обох фільмів пов’язані з втручанням Крістофера Нолана. Режисер «Темного лицаря» змінив фінал першого «Джокера», де Артур Флек мав вирізати собі посмішку перед натовпом. Нолан наполіг, що така «посмішка» має бути лише у версії Джокера Гіта Леджера Врешті-решт, герой Хоакіна Фенікса намалював посмішку власною кров'ю.. У другій частині, коли Нолан вже не співпрацював із Warner Bros., цей елемент повернувся, але вже для іншого персонажа У фіналі фільму чоловік вирізає посмішку на своєму обличчі (не у фокусі і дещо за кадром). .

Філліпс та Фенікс спочатку вагалися щодо створення сиквелу. Вони навіть розглядали ідею бродвейської постановки. Але саме сон Фенікса став поштовхом для розробки концепції нового фільму. Актори представили свою ідею Еммеріху, і проєкт отримав зелене світло.

Джеймс Ганн та Пітер Сафран, нові керівники DC Studios, наголосили, що не брали участі у створенні «Джокер 2». Фільм існує поза основним всесвітом DC як окремий проєкт.

Деякі інсайдери охарактеризували «Джокер: Божевілля на двох» як «дуже дорогий артхаус», створений переважно для самого Хоакіна Фенікса. Попри неоднозначні відгуки, багато хто в індустрії вважає, що рішення зняти сиквел було правильним, зважаючи на попередні успіхи Тодда Філліпса та його значення для Warner Bros.

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Докладніше про «Джокер: Божевілля на двох» можна прочитати в нашій рецензії.