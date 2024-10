Крістофер Нолан змінив фінал «Джокера», а ідея сиквелу прийшла Хоакіну Феніксу уві сні, — The Hollywood Reporter

Видання The Hollywood Reporter (THR) опублікувало матеріал про закулісся створення «Джокер: Божевілля на двох».

THR повідомляє, що у Warner Bros. навряд чи відбудуться кадрові зміни через неоднозначний прийом сиквелу. Фільм отримав схвалення всього керівництва студії, перетворившись на «колективну невдачу» для Warner Bros.

Майкл Де Лука та Памела Абді, які очолили кіностудію Warner Bros. у червні 2021 року, одним з перших рішень ухвалили створення продовження «Джокера». Попередник Тобі Еммеріх уже узгодив ключові умови: режисер Тодд Філліпс та актор Хоакін Фенікс отримали по $20 мільйонів, а бюджет фільму сягнув $190 мільйонів порівняно з $55 мільйонами першої частини.

Керівництво Warner Bros. не могло відмовитися від створення сиквелу, зважаючи на приголомшливий успіх першого «Джокера», який став найкасовішим фільмом із рейтингом R в історії. Проте під час прем’єрного вікенду 4–6 жовтня «Божевілля на двох» зазнав невдачі, зібравши лише $37,8 млн в США та ставши першим коміксовим фільмом з рейтингом D від CinemaScore.

The Joker: FOLIE A DEUX scores a D. Did you catch this in theaters tonight? We would love to hear your thoughts. #TheJoker #cinemascore pic.twitter.com/FOKksjFRN9

— CinemaScore (@CinemaScore) October 5, 2024