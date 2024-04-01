«Оппенгеймер» на шляху до мільярда — фільм Крістофера Нолана дебютував в Японії, збільшивши загальну касу ще на $2,5 млн

Через 8 місяців після світової прем’єри (та тріумфу на «Оскарі») байопік про творця атомної бомби все ще знаходить нових глядачів.

Вихідними «Оппенгеймер» дебютував в Японії, зібравши $2,5 млн у 343 кінотеатрах. Історична епопея Крістофера Нолана посіла третє місце серед місцевих пропозицій, поступившись фільму жахів «Strange House» та анімаційній стрічці «Haikyu!!».

За даними Universal Pictures (через Variety) «Оппенгеймер» оформив найкращий прем’єрний вікенд у 2024 році для стрічок голлівудського прокату в Японії, випередивши «Аквамен і загублене королівство» ($1,6 млн) і другу «Дюну» ($1,3 млн).

З урахуванням японської каси «Оппенгеймер» загалом заробив $965 млн у всьому світі та має шанси вийти на мільярд за повторного прокату. Для фільму з бюджетом у $100 млн та рейтингом R — це надзвичайний результат.

На цьогорічній церемонії «Оскар-2024» «Оппенгеймер» виборов 7 нагород — включно зі званням найкращого фільму та статуеткою за режисуру для Крістофера Нолана.

Раніше стало відомо, що заробітки Нолана за фільм наблизились до $100 млн, а британський король Чарльз вирішив відзначити режисера лицарським званням.

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