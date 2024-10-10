Нацрада обмежила Telegram у своїй мережі та сподівається на блокування месенджера в Україні

Українська влада не полишає планів обмежити використання месенджера Telegram. На початку року представник ГУР Міноборони заявив, що Telegram містить у собі низку загроз для безпеки України.

Згодом голова Національної ради України з питань телебачення та радіомовлення повідомила про необхідність штрафів та взяття під державний контроль діяльність Telegram в Україні. А тепер Нацрада висловила сподівання на повне блокування месенджера в Україні та розповіла, як вже обмежила його у своїй мережі.

В Нацраді зазначають, що їм потрібно захистити службову інформацію від Telegram, а водночас «продовжувати контролювати медійний простір», який охоплює і Telegram також. Тому Нацрада запровадила ряд обмежень щодо роботи месенджера на локальному рівні:

Заборона Telegram на службових пристроях. Месенджер не можна використовувати на пристроях, де створюється, обробляється і зберігається службова інформація. Це стосується як окремого застосунку, так і вебверсії.

Вибір для приватних пристроїв. Якщо приватний пристрій використовується у службових цілях, необхідно видалити Telegram або службові файли та акаунти.

Аналіз діяльності медіа в Telegram. Для цього створюється окремий сегмент мережі, який за допомогою сучасних апаратних та програмних засобів відокремлений від внутрішньої мережі Нацради, але підключений до інтернету.

«Наша мережева інфраструктура вже зараз дозволяє заблокувати кожну з десятків тисяч IP-адрес, що використовує ця соцмережа, тож інформація, що є в Національній раді, є надійно захищеною», ─ заявляє пресслужба відомства.

Водночас Нацрада сподівається, що такі часткові обмеження є тимчасовими, а невдовзі Telegram буде повністю заблокований в Україні, як це сталось з іншими російськими соцмережами.

«Ми сподіваємося, що поточний стан протидії ризикам, що пов’язані з використанням цієї соцмережі державними органами, є проміжним, і невдовзі Телеграм буде повністю заблокований в Україні, як свого часу було заблоковано «Одноклассники», «ВКонтакте» та всі сервіси компаній ЯНДЕКС та Мейл.ру», ─ підсумовує Нацрада.

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