Північнокорейські хакери Lazarus знищили британську криптоплатформу Lykke

Британська криптовалютна компанія Lykke втратила £17 млн  ($23 млн) та змушена була закритись через хакерів з Північної Кореї. У скоєнні злому підозрюють відоме кіберугруповання Lazarus. Атака була спрямована на Bitcoin, Ethereum та інші криптовалюти платформи Lykke.

Ця компанія заснована у 2015 році, працювала зі Швейцарії, але зареєстрована у Великій Британії. Lykke довелось заморозити торгівлю після хакерської атаки та оголосити про закриття у грудні минулого року.

У березні 2025 року британський суддя наказав ліквідувати компанію після судових позовів від понад 70 постраждалих користувачів. Вони вимагали повернути декілька мільйонів втрачених коштів.

Міністерство фінансів Великої Британії повідомило, що Управління з реалізації фінансових санкцій (OFSI) приписало атаку кіберакторам Корейської Народно-Демократичної Республіки.  Whitestream, ізраїльська компанія з дослідження криптовалют, також пов’язала злом з Lazarus. Вкрадені кошти були відмиті через дві інші криптовалютні фірми.

Нагадаємо, що хакери з КНДР не лише крадуть криптовалюту напряму і брутально. Вони також намагаються влаштуватись на роботу у компанії з використанням ШІ-підробок, або ж байтять розробників через фейкові вакансії.

Джерело: The Telegraph

