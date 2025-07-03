У США запрацював перший ядерний реактор, що виробляє енергію, водень та чисту воду

Малий модульний ядерний реактор/NuScale

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Американська корпорація NuScale Power спільно з GSE Solutions запустила перший у світі повністю інтегрований симулятор виробництва водню, електрики та чистої води одночасно в середовищі малого модульного ядерного реактору.

Ця система є важливим кроком з демонстрації того, що високотемпературний електроліз пари на атомній енергії може забезпечувати виробництво чистого водню. Передові технології дозволяють виробляти до 200 метричних тонн водню на день.

Ключовими у цій технології є обратимі твердооксидні паливні елементи, які дозволяють одночасно виробляти електрику, водень та чисту воду. Цей симулятор повноцінно виробляє водень в режимі реального часу.

У NuScale Power планують розширити доступ до симулятора для інших науковців та студентів-енергетиків у рамках підтримки навчання операторів та розробки навчальних програм і створення кадрового резерву спеціалістів. Навчальні середовища такого рівня рідко зустрічаються у водородном секторі, а їх інтеграція з ядерними технологіями безпрецедентна.

Система, представлена NuScale Power, демонструє стабільнішу роботу, ніж варіанти виробництва водню за рахунок альтернативних джерел енергії. Використовуючи профіль базового навантаження ядерної енергетики, NuScale прагне створити більш стійку і модульну інфраструктуру виробництва водню.

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Модульність та транспортабельність системи відповідають зростаючим світовим потребам у децентралізованих, низьковуглецевих промислових рішеннях. У рамках дослідження, проведеного на Всесвітній нафтохімічній конференції, було підраховано, що один енергетичний модуль NuScale здатен виробляти 567,8 млн літрів чистої питної води на добу за допомогою зворотнього осмосу, без жодних викидів.

Багатомодульні системи з 12 та більше енергетичних модулів здатні були забезпечувати питною водою 2,3 млн людей, та живити електрикою 400 тис. будинків. Інноваційним рішенням у цій системі є здатність повторного використання разсолу опріснення.

У партнерстві з Тихоокеанською північно-західною національною лабораторією Міністерства енергетики США NuScale просуває гідротермальний хімічний процес, який перетворює розсіл на водневу сировину. Це усуває необхідність у традиційному електролізі, скорочуючи споживання енергії та прісної води.

Джерело: Interesting Engineering

Розділ Технології виходить за підтримки

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