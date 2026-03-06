banner
Новини Технології 06.03.2026 comment views icon

Енергія на 1000 років: Китай запускає перший у світі ADS-реактор

author avatar

Катерина Левицька

Редактор новин

Енергія на 1000 років: Китай запускає перший у світі ADS-реактор
Надпровідний прискорювач CAFe, запущений командою у 2021 році. Фото: Юань Хе

Китай впритул наблизився до запуску нового типу ядерного реактора з прискорювачем частинок, який, за оцінками розробників, ефективніше використовуватиме паливо та скоротить “терміни небезпеки” ядерних відходів.


Енергія на 1000 років

Йдеться про так званий ADS-реактор, або керований прискорювачем підкритичний реактор — систему, яка здатна не лише виробляти електроенергію, а й перетворювати довгоживучі радіоактивні відходи на недовготривалі та менш небезпечні ізотопи.

До цього технологія існувала виключно як лабораторна установка, тоді як вже наступного року в провінції Гуандун на півдні Китаю планують запустити в експлуатацію повноцінний прототип ADS мегаватного класу. Проєкт розробляють науковці Китайської академії наук разом із державними ядерними компаніями.

Біллу Гейтсу дозволили збудувати у США власний ядерний реактор


Заступник директора Інституту сучасної фізики при Китайській академії наук Хе Юань назвав таку систему “міжнародно визнаним ідеальним підходом до відтворення ядерного палива та переробки ядерних відходів”. За оцінками дослідників, технологія може перетворити ядерну енергетику на “зелене, безпечне та стабільне джерело енергії на наступні 1000 років”.

Юань каже, що інститут планує завершити встановлення надпровідних прискорювачів частинок (ключових для роботи системи) вже на кінець 2026 року.

Попри те, що значна частина відпрацьованого палива звичайних ядерних реакторів розпадається відносно швидко, помітна його частка складаються з довгоживучих радіонуклідів, небезпечних протягом десятків чи навіть сотень тисяч років. Саме тому дослідники шукають способи перетворити їх на короткоживучі ізотопи.

Спецпроєкти
Топові QD-OLED і Mini‑LED монітори MSI для ігор, роботи та кіно у 2026 році
Високі стелі, панорамні види на Карпати та енергоефективність. Чим дивує нова черга котеджів Skogur

Як працюють ADS-реактори?

ADS-система фактично є гібридом ядерного реактора і прискорювача частинок. При цьому реактор в такій установці не може підтримувати ланцюгову реакцію самостійно, вона можлива лише за наявності зовнішнього прискорювача, що зменшує ризик неконтрольованої реакції. Крім того, потік нейтронів від прискорювача здатний розщеплювати важкі радіонукліди, включно з тими, які у звичайних реакторах вважають непридатними для використання.

Зі слів Юаня, китайський прототип використовує потужні “пучки” протонів із надпровідного лінійного прискорювача, які бомбардують рідкий сплав свинцю та вісмуту на великих швидкостях. В результаті утворюється велика кількість нейтронів, які перетворюють уран-238 на нове ядерне паливо, плутоній-239. Фактична трансформація “відходів на ресурс”.

Китайська академія наук досліджує ADS з 2011 року, а у 2021 створила прототип, що досяг робочої інтенсивності, придатної для промислового застосування — вперше з 1980-х років, коли була запропонована сучасна концепція технології.

Розробники кажуть, що система може спалювати уран в 100 разів ефективніше, а також може зменшити період небезпечності ядерних відходів до менш ніж тисячної частини від нинішнього, що потенційно забезпечить стабільне джерело енергії на наступне тисячоліття.

У Британії запустили першу ГеоТЕС: тепла з глибини 5 км вистачить на 10 000 будинків


Джерело: SCMP

Популярні новини

arrow left
arrow right
ЦРУ таємно попередили Apple, Nvidia і AMD про вторгнення Китаю на Тайвань у 2027 році, — The New York Times
В Китаї завірусився застосунок "Чи ти мертвий?" — він перевіряє активність самотніх людей
Китай забороняє кермо-штурвал в авто слідом за прихованими ручками: все — в стилі Tesla
CEO Anthropic критикує експорт ШІ-чипів NVIDIA до Китаю: "Як продавати ядерну зброю Північній Кореї"
Заарештовано та екстрадовано засновника Prince Group: масштаб шахрайств сягає $75 млрд у криптовалютах
В Китаї створили рій з 200 дронів, яким може керувати один оператор
Понад 460 км: Китай будує велетенський бар’єр з тисяч цивільних суден поблизу Тайваню
Біллу Гейтсу дозволили збудувати у США власний ядерний реактор
Гендиректору OnePlus загрожує арешт на Тайвані — переманює таланти в Китай
Китай показав перший у світі 1,2-тонний eVTOL у "формі НЛО": дальність 1000 км та зліт без шуму за 3 секунди
Китай та Індія скоротили вугільну енергетику, у США вона зростає разом з цінами
Китайські ШІ-моделі захопили 61% глобального ринку: MiniMax і Moonshot вже випередили Claude, ChatGPT та Gemini
"Вбивця Starlink": Китай створив першу в світі мікрохвильову зброю на 20 ГВт
Китай запустив перший у світі 5-тонний eVTOL: 10 пасажирів і політ до 1500 км
Проспали лідера: китайська AGIBOT виробляє 39% людиноподібних роботів, Tesla пасе задніх
Китай випробував першу у світі літаючу вітротурбіну на 3 МВт: вона забезпечує енергією будинок на 2 тижні
Китайський токамак побив світовий рекорд з утримання плазми: понад 22 хв, але не без ШІ
Китай заборонив електромобілі з прихованими дверними ручками
Мегаконсоль: модерка зібрала PS5, Xbox Series X та Switch 2 в одному пристрої
Телевізори Sony вироблятиме TCL: компанія отримає 51% акцій
Американські ВПС вперше в історії доставили ядерний реактор "повітрям"
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати