Не закопали: «Матриця 5» оголошена офіційно, Дрю Годдард — режисер, Лана Вачовскі — продюсер

Warner Bros. оголосила сьогодні про вихід п’ятого фільму «Матриця», сценаристом і режисером якого стане Дрю Годдард, сценарист «Марсіанина». Це буде перша частина «Матриці» без Лани чи Ліллі Вачовскі в режисерському кріслі, хоча Лана Вачовскі стане виконавчим продюсером. У своєму сьогоднішньому оголошенні WB не розкрила, чи повернеться Кіану Рівз чи Керрі-Енн Мосс, а також жодних подробиць щодо сюжету дати виходу.

«Дрю прийшов до Warner Bros. з новою ідеєю, яка, як ми всі віримо, стане неймовірним способом продовження світу Матриці, вшановуючи те, що Лана та Ліллі почали понад 25 років тому, і пропонуючи унікальну перспективу, засновану на його власній любові до франшизи та персонажів. Вся команда Warner Bros. Discovery дуже радіє тому, що Дрю зніме цей новий фільм, додаючи його бачення до кінематографічного канону Вачовскі», — йдеться у заяві президента виробництва Warner Bros. Motion Pictures Джессі Ермана.

Годдард розпочав свою кар’єру сценариста у 90-х роках у фільмі «Баффі, винищувачка вампірів» та створив багато телевізійних сценаріїв. У кіно він отримав номінацію на премію «Оскар» за сценарій до фільму Рідлі Скотта «Марсіанин», працював над сценаріями фільмів «Кловерфілд», (відомий як «Монстро»), «Всесвітня війна Z», а також сценаристом та режисером фільмів «Хижа в лісі» та «Погані часи у «Ель Роялі».

Тоді ще брати Вачовскі написали та зняли перший фільм «Матриця» у 1999 році, представляючи антиутопічне майбутнє, в якому людство несвідомо опинилося в пастці симульованої реальності. Він став масовим хітом, що призвело до двох прямих продовжень у 2003 році: «Перезавантаження» та «Революція». Загалом «Матриця» заробила понад $1,8 млрд у світовому прокаті.

«Матриця: Воскресіння» 2021 року стала першим фільмом франшизи виключно режисера Лани Вачовскі. Стрічка отримала змішані відгуки та провал у прокаті з касою $159,2 млн у всьому світі за бюджету $190 млн. Вплив на результату прокату мала епідемія COVID-19. Також одночасно з прем’єрою фільм вийшов на HBO Max.

Джерело: IGN