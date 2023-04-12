Небо над Україною відкриють відразу після завершення воєнних дій та перемоги — Украерорух

Вчора в УАнеті активно поширювали оцінку Євроконтролю (Європейська організація з безпеки аеронавігації, що об’єднує 41 країну та опікується підтримкою Європейської авіації в усіх її аспектах) щодо обмеження польотів над Україною аж до 2029 року, яка запустила палкі дискусії в соцмережах. У відповідь Украерорух виступило з власною заявою — роз’ясненням особливостей підготовки прогнозів та перспектив відкриття українського неба.

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Державне підприємство обслуговування повітряного руху України заявляє, що повітряний простір буде відкрито відразу після завершення воєнних дій та перемоги України.

Підрозділ STATFOR Євроконтролю двічі на рік видає/оновлює 7-річні прогнози повітряного руху по всіх країнах-членах організації та в цілому по Європейському регіону. Вони використовуються країнами-членами для щорічного розрахунку ставок плати за послуги з аеронавігаційного обслуговування. Свіжий прогноз Євроконтролю базується на поточній ситуації в авіаційній галузі та конфігурації маршрутів, а саме: закриття повітряного простору України для цивільних польотів через воєнні дії, суттєві обмеження польотів у повітряному просторі Молдови (також з міркувань безпеки), росії та Білорусі (санкційні заборони), суттєве зменшення польотів у Польщі, Балтійських, Скандинавських країнах, та відповідне збільшення інтенсивності польотів у південно-східній частині Європи (з метою обльоту закритих зон) і т.д. Ці фактори вважаються такими, що діятимуть до кінця горизонту планування, тобто до 2029 року, — через відсутність на сьогодні інших підтверджених вхідних даних для прогнозування.

Украерорух своєю чергою наголошує, що Євроконтроль не генерує та не використовує воєнні прогнози/аналітику/припущення для створення своїх прогнозів. Ця оцінка також не враховує інші фактори невизначеності, як зокрема: непрогнозовану економічну турбулентність, ескалацію геополітичної напруженості, інші непередбачувані події, які можуть мати негативний вплив на розвиток авіації.

З огляду на військову агресію російської федерації на території України фахівці Євроконтролю на основі наявних вхідних даних зробили припущення до кінця горизонту планування — тобто до 2029 року. Проте з появою нових об’єктивних факторів, як-то завершення війни та переформатування мережі маршрутів, прогноз Євроконтролю буде оновлено з використанням нових даних.

Попри обставини форс-мажору, спричинені військовою агресією російської федерації, наразі Україна повноцінно готується до відновлення польотів цивільної авіації у своєму повітряному просторі. Спільно з Євроконтролем розроблено План заходів з відновлення аеронавігаційного обслуговування у повітряному просторі України, що є невіддільною частиною державних програм відновлення транспортного сектору та економіки України. Він охоплює повний спектр необхідних складових процесу: відновлення інфраструктури, операційні процедури, авіаційну безпеку, підготовку персоналу, сертифікацію, взаємодію з міжнародними партнерами, фінансування тощо. Тож віримо в Перемогу та якнайшвидше відновлення польотів у мирному українському небі!