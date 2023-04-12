Небо над Україною відкриють відразу після завершення воєнних дій та перемоги — Украерорух

Вчора в УАнеті активно поширювали оцінку Євроконтролю (Європейська організація з безпеки аеронавігації, що об’єднує 41 країну та опікується підтримкою Європейської авіації в усіх її аспектах) щодо обмеження польотів над Україною аж до 2029 року, яка запустила палкі дискусії в соцмережах. У відповідь Украерорух виступило з власною заявою — роз’ясненням особливостей підготовки прогнозів та перспектив відкриття українського неба.
Державне підприємство обслуговування повітряного руху України заявляє, що повітряний простір буде відкрито відразу після завершення воєнних дій та перемоги України.
Підрозділ STATFOR Євроконтролю двічі на рік видає/оновлює 7-річні прогнози повітряного руху по всіх країнах-членах організації та в цілому по Європейському регіону. Вони використовуються країнами-членами для щорічного розрахунку ставок плати за послуги з аеронавігаційного обслуговування. Свіжий прогноз Євроконтролю базується на поточній ситуації в авіаційній галузі та конфігурації маршрутів, а саме: закриття повітряного простору України для цивільних польотів через воєнні дії, суттєві обмеження польотів у повітряному просторі Молдови (також з міркувань безпеки), росії та Білорусі (санкційні заборони), суттєве зменшення польотів у Польщі, Балтійських, Скандинавських країнах, та відповідне збільшення інтенсивності польотів у південно-східній частині Європи (з метою обльоту закритих зон) і т.д. Ці фактори вважаються такими, що діятимуть до кінця горизонту планування, тобто до 2029 року, — через відсутність на сьогодні інших підтверджених вхідних даних для прогнозування.
Украерорух своєю чергою наголошує, що Євроконтроль не генерує та не використовує воєнні прогнози/аналітику/припущення для створення своїх прогнозів. Ця оцінка також не враховує інші фактори невизначеності, як зокрема: непрогнозовану економічну турбулентність, ескалацію геополітичної напруженості, інші непередбачувані події, які можуть мати негативний вплив на розвиток авіації.
З огляду на військову агресію російської федерації на території України фахівці Євроконтролю на основі наявних вхідних даних зробили припущення до кінця горизонту планування — тобто до 2029 року. Проте з появою нових об’єктивних факторів, як-то завершення війни та переформатування мережі маршрутів, прогноз Євроконтролю буде оновлено з використанням нових даних.
Попри обставини форс-мажору, спричинені військовою агресією російської федерації, наразі Україна повноцінно готується до відновлення польотів цивільної авіації у своєму повітряному просторі. Спільно з Євроконтролем розроблено План заходів з відновлення аеронавігаційного обслуговування у повітряному просторі України, що є невіддільною частиною державних програм відновлення транспортного сектору та економіки України. Він охоплює повний спектр необхідних складових процесу: відновлення інфраструктури, операційні процедури, авіаційну безпеку, підготовку персоналу, сертифікацію, взаємодію з міжнародними партнерами, фінансування тощо. Тож віримо в Перемогу та якнайшвидше відновлення польотів у мирному українському небі!