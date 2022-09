Нейромережа DALL-E 2 відкрила доступ для всіх охочих — після реєстрації доступні 50 безкоштовних кредитів (ще по 15 надаватимуться щомісяця)

OpenAI надала вільний доступ до DALL-E 2 – щоб скористатися генератором зображень, тепер не потрібні запрошення, достатньо просто зареєструватися на сайті.

Компанія представила оригінальний DALL-E у січні 2021 року, і цей інструмент вразив як експертів зі штучного інтелекту, так і суспільство своєю здатністю перетворювати будь-який текстовий опис на унікальне зображення. З того часу було створено низку подібних платформ, що можуть змагатися за швидкістю та якістю з DALL-E. Більше того, деякі, такі як Midjourney і Stable Diffusion, є у відкритому доступі.

OpenAI, що отримала значне фінансування від технологічного гіганта Microsoft, завжди обережно ставилася до використання DALL-E. Експерти зазначають, що здатність систем перетворення тексту на зображення створювати оголені тіла та фотореалістичні зображення без згоди людини – потенційно небезпечна. Це може спричинити переслідування, також інструмент можуть використовувати для створення пропаганди, дезінформації та багато іншого. Крім того, оскільки системи перетворення тексту на зображення навчаються на великих наборах даних зображень, взятих з Інтернету, вони відтворюють нерівність. Наприклад, попросіть систему намалювати генерального директора, і вона зазвичай створить зображення білої людини.

OpenAI запровадила низку змін для боротьби з цими ефектами, у тому числі відфільтрувавши зображення сексуального характеру та насильства зі своїх навчальних даних та відмовилася генерувати зображення на основі дуже явних підказок.

Емад Мостак, який допоміг розробити конкуруючу Stable Diffusion для перетворення тексту на зображення, писав, що для OpenAI було «ідіотським рішенням» не генерувати зображення зі слів “Україна” чи “Одеса”.

Apparently #DALLE still bans Ukraine as a prohibited word as I flagged before: https://t.co/QygiheMdcq

I’m sorry this is an asshole move.

Many of you have 🇺🇦 in your names to support the brave people there, please contact @OpenAI and tell them it is not right to erase a nation. https://t.co/KvqbUuoCY7

— Emad (@EMostaque) June 27, 2022